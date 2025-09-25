Festival dello Spirito ad Arezzo: pellegrinaggio e cammini di fede lungo la Via Romea Germanica

La seconda edizione del Festival dello Spirito prosegue sabato 27 settembre con il pellegrinaggio “Camminare insieme sulla via della Speranza”, un’esperienza tra fede, storia e comunità lungo la Via Romea Germanica. L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Almasen con Serra Club Arezzo e la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, è aperta a fedeli di tutte le età e prevede due percorsi di diversa lunghezza, strutturati in collaborazione con il CSI di Arezzo.

Il percorso lungo, di 13 km, partirà alle 8.30 dal campo sportivo di Giovi, dopo il ritrovo alle 7.40 alla stazione di Arezzo per il treno verso la frazione. Il cammino toccherà la chiesa di Giovi, la pieve di Sietina e la chiesa di Puglia, che custodisce le campane longobarde più antiche della diocesi. Lungo il tragitto, il dottor Pierluigi Rossi parlerà della storia del cibo dei pellegrini. A San Polo i partecipanti potranno sostare per un ristoro offerto da Menchetti, Quench e Nuove Acque.

Il percorso breve, di 5 km, partirà alle 14.20 dal terminal degli autobus della stazione di Arezzo verso San Polo, dove i due gruppi si riuniranno per una testimonianza di storia locale a cura di don Natale Gabrielli e del professor Claudio Santori. La tappa successiva prevede la visita al santuario della Madonna del Giuncheto, con il museo di reliquie ed ex-voto, prima del rientro ad Arezzo con arrivo alla porta nord della Fortezza, antica tappa dei pellegrinaggi dal Nord-Est Europa. La giornata si concluderà alle 18.00 con la celebrazione eucaristica in Cattedrale.

Il Festival dello Spirito proseguirà da mercoledì 1 ottobre con le masterclass di monsignor Marco Frisina, dopo il successo del concerto “Stabat Mater” che ha inaugurato l’evento nella chiesa di Santa Maria della Pieve.