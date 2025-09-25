Dispersi nel bosco a Palazzuolo: salvati dal Drago due cercatori di funghi

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30, il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sede centrale, è intervenuto in località Palazzuolo per soccorrere due persone che avevano perso l’orientamento mentre erano nel bosco alla ricerca di funghi.

La zona, particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile via terra, ha reso necessario l’intervento dell’elicottero Drago, che ha provveduto al recupero dei dispersi. I due sono stati successivamente affidati alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto erano presenti anche un’ambulanza e i Carabinieri, a supporto delle operazioni di soccorso.