Guidonia espugna Arezzo: Mazzi decisivo, amaranto in affanno

Un gol di Spavone e le parate del portiere regalano la vittoria ai laziali. L’Arezzo prova a reagire ma resta senza idee e perde terreno in classifica

L’Arezzo viene raggiunto in classifica dal Ravenna, battuto in casa da un Guidonia solido e da un Mazzi strepitoso tra i pali.
La squadra laziale si conferma letale in trasferta: tre gare esterne, zero gol subiti e quattro punti raccolti.

La partita si sblocca al 22’: dopo una prima fase equilibrata con un tiro dalla distanza di Tavernelli, Iaccarino trova fuori tempo Righetti. La palla finisce in fallo laterale, Zappella rimette subito in gioco e Spavone, sul palo di Venturi, insacca lo 0-1.

L’Arezzo non riesce a reagire con convinzione: sterile possesso e poche idee fino al 70’, quando Bucchi prova la scossa con i cambi. Entrano Arena al posto di Gilli, Cianci per un deludente Guccione, Varela per Tavernelli, Dell’Aquila per Pattarello e Mawuli per Chierico. Ma proprio da quel momento sale in cattedra Mazzi: il portiere del Guidonia, tra fortuna e abilità, blinda la porta e regala tre punti preziosi ai laziali.

Le pagelle amaranto

  • Venturi 5,5 – Colpevole sul gol subito sul suo palo.
  • De Col 6 – Non spinge, ma è preciso in copertura.
  • Gilli 5,5 – Soffre la fisicità ed esperienza di Bernardotto.
  • Gigli 6 – Meno autoritario del solito.
  • Righetti 5 – Male sui cross e fuori tempo nell’azione del gol.
  • Iaccarino 6,5 – Il più brillante degli amaranto.
  • Guccione 5,5 – Due buoni lanci, poi tanti errori. Costretto anche all’interdizione.
  • Chierico 5,5 – Fuori dal gioco.
  • Pattarello 5,5 – Poco incisivo.
  • Tavernelli 5,5 – Non lascia il segno.
  • Ravasio 5,5 – Si impegna, ma poco concreto. Con il fisico che ha, dovrebbe incidere di più in area.
  • Cianci 5,5 – Un bel tiro dopo triangolazione con Ravasio, poi scompare.
  • Varela 5,5 – Entra a spazi chiusi, non incide.
  • Dell’Aquila 5,5 – Un tiro dalla distanza e poco altro.
  • Arena 6 – Recupera diversi palloni, dà dinamismo.
  • Bucchi 5,5 – Scelte discutibili sia in impostazione che nei cambi.

“Lancio d’oro” e Classifica

  • Guccione 6,5 – Qualche errore di troppo, punteggio ridotto a 1,5.
  • Pattarello – Due cross buoni, ma tanti sbagli di destro: solo 5 punti.
  • De Col 6 – Ordinato.

Classifica generale:

  1. Guccione 24,5
  2. Pattarello 22
  3. De Col 13,5
  4. Venturi 8,5

