20.3 C
Comune di Arezzo
venerdì, Settembre 19, 2025
type here...
HomeFoto e VideoScatti dal campo: Guidonia corsaro ad Arezzo

Scatti dal campo: Guidonia corsaro ad Arezzo

Dallo 0-1 firmato Spavone alle parate decisive di Mazzi: tutti i momenti salienti della sfida tra Arezzo e Guidonia

Redazione
By Redazione

-

Articoli correlati:

Arezzo travolgente, Lucchese battuta 4-1: le foto del match Le meraviglie su due e quattro ruote: lo sguardo di Felice Rogialli Passaggi d’autore: la 1000 Miglia ad Arezzo vista da Felice Rogialli Arezzo non scherza: qui l’estate ti svuota il portafoglio! Arezzo al centro della maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile Ricordando la Liberazione: le foto della cerimonia al Cimitero del Commonwealth Emma di 9 anni salva la nonna con il 112: il secondo caso in un mese grazie al progetto “Asso” Valtiberina Toscana: la 50ª Mostra Mercato raccontata per immagini

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Truffano due pensionate fingendosi Carabinieri: inseguimento sulla E45, recuperati 45mila euro in oro. Arrestata una donna
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024