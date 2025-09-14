24.4 C
Arezzo, che impresa! Rimonta da campioni sui giovani bianconeri: Juventus NG – Arezzo 2-3

Impresa amaranto a Vinovo, la Juventus Next Gen va sul 2-0 ma l’Arezzo non muore mai: rimonta da capolista

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

“Chi la fa, l’aspetti”: come i grandi bianconeri spesso vincono all’ultimo minuto, stavolta tocca a noi godercela! L’Arezzo, sotto di due reti al 30’, mette cuore, orgoglio e qualità e ribalta la Juventus Next Gen, tornando a casa da capolista con tre punti di vantaggio.

La partita si era messa malissimo: prima un errore difensivo che lascia campo libero al tiro dal limite, poi una percussione veloce su cui i nostri tre centrali non riescono a fermare l’avversario. Due gol sotto e tanta rabbia. Ma la reazione non tarda ad arrivare: prima sprechiamo con Cianci su un cross al bacio di Pattarello, poi Emiliano sfiora il gol.
Al 34’ lo stesso Pattarello riapre la partita, le squadre vanno al riposo sul 2-1:

Nella ripresa in campo c’è una sola squadra l’Arezzo domina, Al 19’ arriva il 2-2: con l’autogol Pedro Felipe che  di testa spedisce nella propria porta, regalando il pareggio agli amaranto.
L’episodio chiave in pieno recuoero, al 95’ : fallo di mano netto su tiro di Chierico è calcio di rigore trasformato da Ravasio.
Il 3-2 che manda in estasi i tifosi amaranto. Vittoria meritatissima, di carattere e qualità.
Quattro giornate, quattro trionfi: Arezzo inarrestabile.

LE PAGELLE AMARANTO

  • Venturi 6 – Sul primo gol non pronto, sul secondo incolpevole.
  • De Col 6 – Arcigno, poche sbavature.
  • Gilli 6,5 – Cresciuto tanto, affidabile.
  • Chiosa 6 – Soffre la velocità ma rimedia d’esperienza.
  • Gigli 6,5 – Gol di forza, sempre pericoloso sui piazzati.
  • Tito 5,5 – Dal suo lato nascono guai, non la sua miglior partita.
  • Righetti 6 – Spinta utile sulla corsia.
  • Mawuli 6 – Qualche sofferenza in velocità.
  • Guccione 7 – Faro della squadra, detta i tempi. Mezzo voto anche a mister Bucchi che lo valorizza.
  • Chierico 6,5 – Grinta e qualità, suo il tiro che porta al rigore decisivo.
  • Pattarello 7 – Capolavoro da fuori area, assist al bacio per Cianci. Giocatore da categorie superiori.
  • Cianci 6- – Spreca un’occasione clamorosa, non incisivo.
  • Tavernelli 6,5 – Lotta e corre, ma manca precisione sotto porta.
  • Varela 6,5 – Entra a gara in corso, spazi chiusi ma utile.
  • Iavarone 6,5 – Si inserisce bene in mezzo, dà equilibrio.
  • Ravasio 6,5 – Freddissimo dal dischetto, decisivo.
  • Bucchi 7 – Squadra viva, organizzata, capace di crederci fino alla fine.
  • Arbitro 7 – Conduce con equilibrio.
  • Io, tifoso 5 – Non esserci stato è il mio unico rammarico!

CONCORSO “LANCIO D’ORO”

  • Pattarello 7,5 – Traversone perfetto per Cianci.
  • Guccione 7 – Due aperture da manuale, il solito regista illuminato.

Foto: S.S. Arezzo

Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
Dello stesso autore

