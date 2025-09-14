Incendio in garage, coppia di anziani mette in salvo la propria vita: abitazione inagibile

Un boato sordo, poi il fumo denso che in pochi istanti ha invaso l’abitazione. Attimi di paura questa mattina ad Agazzi, alle porte di Arezzo, dove un incendio è divampato all’interno del garage di una casa. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto parte del mobilio e alcuni materiali accatastati, sprigionando calore e fumo che hanno raggiunto anche l’appartamento al piano superiore.

Al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, i due occupanti – una coppia di coniugi ultraottantenni – erano già riusciti a mettersi in salvo, evitando conseguenze più gravi. I sanitari del 118, accorsi sul posto, hanno sottoposto entrambi a controlli precauzionali.

L’intervento delle squadre di soccorso ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, ma i danni provocati dal rogo e dal fumo sono ingenti: sia il garage che l’appartamento sono stati dichiarati non agibili. Per la coppia, tanta paura ma anche la consapevolezza di aver scampato il peggio.