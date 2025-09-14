23.6 C
Arezzo
Settembre 14, 2025
Incendio in garage, coppia di anziani mette in salvo la propria vita: abitazione inagibile

Momenti di paura questa mattina in località Agazzi, nel comune di Arezzo

Un boato sordo, poi il fumo denso che in pochi istanti ha invaso l’abitazione. Attimi di paura questa mattina ad Agazzi, alle porte di Arezzo, dove un incendio è divampato all’interno del garage di una casa. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto parte del mobilio e alcuni materiali accatastati, sprigionando calore e fumo che hanno raggiunto anche l’appartamento al piano superiore.

Al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, i due occupanti – una coppia di coniugi ultraottantenni – erano già riusciti a mettersi in salvo, evitando conseguenze più gravi. I sanitari del 118, accorsi sul posto, hanno sottoposto entrambi a controlli precauzionali.

L’intervento delle squadre di soccorso ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, ma i danni provocati dal rogo e dal fumo sono ingenti: sia il garage che l’appartamento sono stati dichiarati non agibili. Per la coppia, tanta paura ma anche la consapevolezza di aver scampato il peggio.

