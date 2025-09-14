24.4 C
ACF Arezzo, esordio casalingo amaro: il Bologna vince con un gol nel finale

Esordio casalingo sfortunato per le amaranto, battute dal Bologna con un gol nel finale

Redazione
Prima partita interna della stagione per l’ACF Arezzo, reduce dal successo in trasferta all’esordio in campionato. Le ragazze amaranto affrontano il Bologna in una sfida equilibrata e combattuta, decisa soltanto nei minuti finali.

L’avvio è subito vivace: al 4’ Fortunati conquista palla sulla trequarti e si lancia sulla fascia, ma il suo cross viene bloccato da Frigotto. Al 7’ il Bologna risponde con un’occasione per Rognoni, murata dalla difesa amaranto.

L’Arezzo si rende pericoloso al 19’ con Razzolini, servita da Martino, ma la conclusione viene respinta da Tucceri Cimini. Sul fronte opposto, Rognoni e Tironi provano a sfondare senza però trovare il bersaglio. Prima dell’intervallo, Tamburini ci prova di testa su cross di Lorieri, ma Frigotto para sicura.

Nella ripresa il Bologna alza i ritmi: al 52’ Jansen impegna Di Nallo, che salva con una deviazione sopra la traversa. L’Arezzo replica al 68’ con Tamburini, ma ancora Frigotto è attenta.

Il match si decide all’81’: Raggi crossa dalla destra, Rognoni svetta di testa e insacca il gol che regala i tre punti alle ospiti.

Amaro esordio casalingo per l’ACF Arezzo: dopo una prova di carattere e diverse occasioni create, la squadra di Benedetti cede di misura a un Bologna cinico e concreto.

ACF AREZZO – BOLOGNA

Formazioni:

  • ACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri, Vlassopoulou, Corazzi, Tamburini, Bruni, Lorieri (76’ Termentini), Nasoni E. (76’ Ghio), Martino (86’ Hervieux), Fortunati (62’ Blasoni), Razzolini (76’ Nasoni S.)
    A disposizione: Verano, Ghio, Davico, Beduschi, Hervieux, Termentini, Perfetti, Nasoni S., Blasoni
    All. Andrea Benedetti
  • Bologna: Frigotto, Lehteenmaki, Passeri, Fusar Poli, Tironi, Giai (58’ Raggi), Rognoni, Tardini (74’ Martiskova), Tucceri Cimini (58’ Fracaros), Jansen, Marengoni
    A disposizione: Bedeschi, Lauria, Martiskova, Fracaros, Re, Spinelli, Giovagnoli, Raggi, Prinzivalli
    All. Matteo Pachera

Marcatrice: Rognoni (81’)
Ammonite: Lehteenmaki (83’)
Angoli: 3 – 8
Recupero: 3’ p.t. – 4’ s.t.

