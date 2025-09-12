Cisl Vigili del Fuoco: ad Arezzo arrivano 11 unità, ma la priorità resta potenziare Valtiberina e sedi operative

Nuovi rinforzi per i Vigili del Fuoco di Arezzo. La Fns Cisl, rappresentata dal segretario provinciale David Mencarelli, ha partecipato ieri a un incontro presso il comando provinciale con il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, il capo del Corpo nazionale Guido Mannino, Maddalena De Luca – direttrice centrale per le risorse umane – e il direttore regionale Marco Frezza.

La sigla sindacale ha accolto positivamente l’arrivo di 11 vigili permanenti, un innesto atteso che consentirà di alleggerire almeno in parte la cronica carenza di organico. Ma al tempo stesso ha rilanciato una serie di priorità: dal potenziamento della Valtiberina, dove i volontari garantiscono un servizio encomiabile ma non più sufficiente senza personale stabile, alla necessità di nuove sedi operative ad Arezzo e Montevarchi, fino all’adeguamento del Reparto Volo, oggi non allineato agli standard delle nuove attrezzature in arrivo.

Tra le proposte emerse, anche l’ipotesi di impiegare l’elicottero “Drago” come quarto Pegaso per il sud-est della Toscana e le aree limitrofe di Umbria e Marche: una soluzione che permetterebbe di integrare soccorso tecnico e sanitario, velocizzando gli interventi e rendendoli più efficaci.

La Cisl ha inoltre ribadito la richiesta di classificare il distaccamento di Bibbiena come sede disagiata, alla luce delle difficoltà di viabilità e collegamento.

«È stato un confronto costruttivo – ha commentato Mencarelli – che ci fa guardare con fiducia alla possibilità di migliorare concretamente le condizioni di lavoro dei nostri operatori e i servizi offerti ai cittadini».