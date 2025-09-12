Pupo celebra 70 anni a Ponticino con fan e vip

Ponticino non dimenticherà facilmente la notte in cui Pupo ha compiuto 70 anni. Tra fan, amici e vip, l’ex Country Family si è trasformato in un grande party popolare con circa 2.000 partecipanti, tutti uniti per celebrare mezzo secolo di carriera del cantante.

Tra gli ospiti illustri spiccavano Gianni Morandi, Giancarlo Antognoni, Denny Mendez e Paolo Vallesi, insieme ai valdarnesi Donatella Milani e Stefano Sani. E come promesso dal festeggiato: «Io sono un uomo del popolo, nella mia festa c’è almeno un tramezzino per tutti» – e infatti il buffet a base di panini al prosciutto è sparito in un lampo.

Il Country Family, simbolo della rinascita di Enzo Ghinazzi dopo anni difficili, ospitava anche un regalo speciale: una gigantesca nota musicale realizzata dallo scultore Alessandro Marrone. Foto, selfie e abbracci di famiglia hanno fatto da cornice a un momento di grande emozione per Pupo.

Sul palco, Morandi ha conquistato la scena con un medley dei suoi successi, mentre Pupo ha duettato con amici e colleghi, regalando ai presenti hit come “Firenze Santa Maria Novella” e “Su di noi”. Non sono mancati momenti di commozione e qualche risata ricordando vecchi episodi, come la volta in cui Morandi aveva garantito i debiti di gioco di Pupo.

Tra i presenti anche la moglie Anna, la compagna Patricia e la mamma Irene, tutti accolti con affetto. Prima della festa, il cantante aveva ricevuto la cittadinanza benemerita dal consiglio comunale di Laterina-Pergine.

«Il momento più bello della mia vita», ha commentato Pupo, pronto ora a partire per un tour mondiale che inizierà a Mosca a ottobre e si concluderà al Teatro Verdi di Firenze a maggio 2026. La notte si è chiusa con palloncini lanciati verso il cielo, suggellando una festa popolare, gioiosa e decisamente… “alla Pupo”.