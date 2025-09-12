25.8 C
Comune di Arezzo
venerdì, Settembre 12, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaPupo celebra 70 anni a Ponticino con fan e vip

Pupo celebra 70 anni a Ponticino con fan e vip

Mezzo secolo di carriera e una festa indimenticabile: musica, emozioni e grandi ospiti per l’artista

Redazione
By Redazione

-

Ponticino non dimenticherà facilmente la notte in cui Pupo ha compiuto 70 anni. Tra fan, amici e vip, l’ex Country Family si è trasformato in un grande party popolare con circa 2.000 partecipanti, tutti uniti per celebrare mezzo secolo di carriera del cantante.

Tra gli ospiti illustri spiccavano Gianni Morandi, Giancarlo Antognoni, Denny Mendez e Paolo Vallesi, insieme ai valdarnesi Donatella Milani e Stefano Sani. E come promesso dal festeggiato: «Io sono un uomo del popolo, nella mia festa c’è almeno un tramezzino per tutti» – e infatti il buffet a base di panini al prosciutto è sparito in un lampo.

Il Country Family, simbolo della rinascita di Enzo Ghinazzi dopo anni difficili, ospitava anche un regalo speciale: una gigantesca nota musicale realizzata dallo scultore Alessandro Marrone. Foto, selfie e abbracci di famiglia hanno fatto da cornice a un momento di grande emozione per Pupo.

Sul palco, Morandi ha conquistato la scena con un medley dei suoi successi, mentre Pupo ha duettato con amici e colleghi, regalando ai presenti hit come “Firenze Santa Maria Novella” e “Su di noi”. Non sono mancati momenti di commozione e qualche risata ricordando vecchi episodi, come la volta in cui Morandi aveva garantito i debiti di gioco di Pupo.

Tra i presenti anche la moglie Anna, la compagna Patricia e la mamma Irene, tutti accolti con affetto. Prima della festa, il cantante aveva ricevuto la cittadinanza benemerita dal consiglio comunale di Laterina-Pergine.

«Il momento più bello della mia vita», ha commentato Pupo, pronto ora a partire per un tour mondiale che inizierà a Mosca a ottobre e si concluderà al Teatro Verdi di Firenze a maggio 2026. La notte si è chiusa con palloncini lanciati verso il cielo, suggellando una festa popolare, gioiosa e decisamente… “alla Pupo”.

Articoli correlati:

Arezzo, maxi controlli della Polizia: sei patenti ritirate nella notte per alcol e droga Tragedia in vacanza a Sharm: muore a 55 anni Marcello Mezzetti, comunità di Terontola sotto shock Arezzo, scoperto laboratorio onicotecnico abusivo nascosto in un negozio: sequestrati prodotti contraffatti e multe fino a 18mila euro Incidente in via Anconetana: 50enne in codice rosso trasferito a Careggi Anziano precipita da un albero e perde la vita: tragedia a San Giustino Valdarno Incidente notturno a San Zeno: ferito un 23enne Aveva aggredito la moglie e ferito due carabinieri: ai domiciliari a casa con lei Incidente tra due auto a Lucignano: cinque feriti, interviene anche l’elisoccorso

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Cisl Vigili del Fuoco: ad Arezzo arrivano 11 unità, ma la priorità resta potenziare Valtiberina e sedi operative
Articolo successivo
Incidente in via Anconetana: 50enne in codice rosso trasferito a Careggi
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024