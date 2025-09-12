Regionali 2025, il PD presenta il candidato Alessandro Caneschi al mercato di viale Giotto

l Partito Democratico di Arezzo invita la cittadinanza alla presentazione ufficiale di Alessandro Caneschi, candidato alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre 2025.

L’iniziativa si terrà sabato 13 settembre alle ore 11.30 presso il mercato di viale Giotto, davanti al bar Giotto, dove sarà allestito un gazebo del PD.

Sarà un momento di incontro diretto con il candidato, per conoscere le sue proposte per la Toscana e confrontarsi su idee e progetti per il futuro della comunità.

La scelta di un luogo pubblico e quotidiano come il mercato, sottolinea il PD, vuole rappresentare la vicinanza ai cittadini e l’impegno a partire dai luoghi della socialità e della vita di tutti i giorni.