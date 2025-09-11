Alleanza Verdi Sinistra lancia la lista per le regionali: otto candidati nel collegio di Arezzo

Ad Arezzo, nel corso di una conferenza stampa, è stata presentata la lista di Alleanza Verdi Sinistra in vista delle elezioni regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre.

Capolista sarà Francesco Romizi, affiancato da sette candidati provenienti da esperienze diverse nel sociale, nella cultura, nell’ambiente e nei diritti civili: Carla Capucci, Luca Tafi, Arianna Bartoli, Telio Barbieri, Teresa Zammuto, Alessandro Baldi e Fedora d’Anzeo (Dory).

Con questa squadra, AVS inaugura ufficialmente la campagna elettorale, che si fonda su alcuni capisaldi: giustizia ambientale e sociale, contrasto alle disuguaglianze, difesa dei beni comuni e della sanità pubblica, promozione di uno sviluppo sostenibile per la Toscana.

«Vogliamo essere un punto di riferimento per chi immagina una Regione più verde, più giusta e più solidale. La nostra proposta è semplice e forte: unire ecologia e diritti, senza lasciare indietro nessuno», ha dichiarato Romizi.

Nelle prossime settimane la campagna si svilupperà in tutto il territorio aretino, con incontri pubblici, eventi tematici e occasioni di confronto diretto con i cittadini.