Arezzo, Consiglio comunale: focus su disinfestazione, allagamenti, ex scuole e piano di recupero del Pionta

Dal Consiglio comunale aggiornamenti su disinfestazione, gestione degli allagamenti, progetti urbanistici e piano di recupero del Pionta

Nel corso della seduta dell’11 settembre, il Consiglio comunale ha discusso una serie di interrogazioni presentate dalle minoranze, che hanno toccato temi di stretta attualità: dai tempi e modalità degli interventi di disinfestazione, anche straordinaria, contro le zanzare portatrici del virus West Nile, alle campagne informative per la cittadinanza sulle buone pratiche per limitare gli habitat favorevoli agli insetti; dal futuro dell’immobile dell’ex scuola materna di Battifolle al progetto di realizzazione di due edifici in via Tiziano; fino ai ripetuti allagamenti che hanno interessato diverse aree cittadine, strade e sottopassi, compreso il nuovo Baldaccio.

L’amministrazione ha chiarito che l’immobile di Battifolle, insieme a quello di Frassineto, è incluso in un bando rivolto al terzo settore con scadenza il 30 settembre. Sul progetto di via Tiziano è invece in corso la valutazione di impatto ambientale: seguirà un incontro con i cittadini, di cui saranno informati i capigruppo.

Per quanto riguarda gli allagamenti, l’attenzione si è concentrata sul sistema fognario, ritenuto non più adeguato rispetto agli eventi meteo sempre più intensi. Nel caso del Baldaccio, il problema nasce dal corpo recettore ovoidale che rigurgita l’acqua proveniente da via Alessandro dal Borro, non smaltita dalle fognature di Pescaiola. È previsto per giovedì prossimo un incontro tecnico per verificare la conformità dell’opera al progetto e pianificare eventuali interventi correttivi, tra cui la realizzazione di una trincea drenante in zona ex scalo merci. Inoltre, ogni sottopasso sarà dotato di semaforo di avvertimento. L’amministrazione ha però sottolineato che, pur riducendo la frequenza degli allagamenti, non sarà possibile eliminarli completamente.

Ampio spazio è stato poi dedicato al piano di recupero del Pionta. Dopo l’adozione avvenuta nell’ottobre 2024, il Consiglio ha esaminato osservazioni e controdeduzioni, passaggio necessario prima dell’approvazione definitiva. Il progetto nasce dal masterplan sviluppato grazie a un percorso partecipativo promosso dall’Università, con la collaborazione del Comune, dell’Asl e dell’associazione Narrazioni Urbane.

L’obiettivo è rendere l’area più fruibile come grande parco cittadino, sia pedonale che ciclabile, con nuove modalità di accesso e una valorizzazione paesaggistica che consenta di apprezzare lo skyline del centro storico. Tra i punti qualificanti del piano figurano: la limitazione del traffico motorizzato con accessi controllati, la realizzazione di un parcheggio a servizio del centro autismo, la valorizzazione dell’area sportiva e dell’oliveto a scopo educativo, il rafforzamento del progetto “IDEAR” su vegetazione e biodiversità, nuove recinzioni e segnaletica per l’area archeologica, oltre al riutilizzo di edifici esistenti con funzioni culturali, sanitarie e di pubblico esercizio.

Il complesso sanitario avrà un ruolo centrale, con la demolizione di alcune strutture obsolete e la costruzione di nuovi edifici destinati al Dipartimento di salute mentale e alle sale operatorie veterinarie. Villa Chianini potrà invece ospitare attività di ristorazione e culturali, contribuendo alla vitalità del parco.

