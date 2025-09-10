19.2 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Settembre 10, 2025
Voto

Elezioni regionali 2025: al via le nomine degli scrutatori ad Arezzo

Il Comune di Arezzo avvia le nomine degli scrutatori in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre 2025

Si avvicinano le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre e il Comune di Arezzo avvia le nomine degli scrutatori. La Commissione elettorale comunale procederà alle designazioni tra gli iscritti all’albo aggiornato a gennaio 2025, tra mercoledì 17 e lunedì 22 settembre. Le notifiche arriveranno direttamente ai cittadini scelti.

In caso di assenze o impedimenti, l’Ufficio elettorale potrà attingere a un elenco aggiuntivo di cittadini disponibili a sostituire scrutatori, segretari o presidenti di seggio, purché in possesso dei requisiti di studio. Le eventuali chiamate potranno arrivare fino a ridosso della consultazione, anche il sabato della costituzione dei seggi o la domenica della votazione.

Possono candidarsi tutti gli elettori iscritti nelle liste del Comune di Arezzo, anche se non iscritti all’albo degli scrutatori o dei presidenti di seggio. La dichiarazione di disponibilità va compilata esclusivamente online entro le 12:00 di lunedì 22 settembre, utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune: Comune di Arezzo – Elezioni regionali 2025.

