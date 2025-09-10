Addio a Renato Ricci, una vita dedicata alla fotografia

È scomparso a 79 anni Renato Ricci, conosciuto da tutti come il fotografo degli sposi di Arezzo. Li avrebbe compiuti il 23 settembre. La sua macchina fotografica è stata per decenni compagna di vita e di lavoro, con cui ha immortalato momenti preziosi per centinaia di famiglie.

Maestro di molti fotografi aretini, ha trasmesso la sua passione anche ai figli: Lorenza, oggi fotografa affermata, e Gianluca, attivo nel campo pubblicitario e della grafica.

Il decesso è avvenuto ieri, martedì 9 settembre.Per un ultimo saluto può recarsi alla Misericordia di Arezzo. I funerali si terranno giovedì 11 settembre, alle 10, in cattedrale.