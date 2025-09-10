19.9 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Settembre 10, 2025
type here...
HomeCronacheAddio a Renato Ricci, una vita dedicata alla fotografia

Addio a Renato Ricci, una vita dedicata alla fotografia

È scomparso a 79 anni Renato Ricci, maestro di generazioni di fotografi aretini e punto di riferimento per la città

Redazione
By Redazione

-

È scomparso a 79 anni Renato Ricci, conosciuto da tutti come il fotografo degli sposi di Arezzo. Li avrebbe compiuti il 23 settembre. La sua macchina fotografica è stata per decenni compagna di vita e di lavoro, con cui ha immortalato momenti preziosi per centinaia di famiglie.

Maestro di molti fotografi aretini, ha trasmesso la sua passione anche ai figli: Lorenza, oggi fotografa affermata, e Gianluca, attivo nel campo pubblicitario e della grafica.

Il decesso è avvenuto ieri, martedì 9 settembre.Per un ultimo saluto può recarsi alla Misericordia di Arezzo. I funerali si terranno giovedì 11 settembre, alle 10, in cattedrale.

Articoli correlati:

Le meraviglie su due e quattro ruote: lo sguardo di Felice Rogialli Arezzo, stangata per Cutolo: il ds fermato fino al 30 settembre Carlettini: «da Arezzo un modello per la tutela degli animali in Toscana» Commenti e discussione dopo la prima di Coppa Fulmine ad Arezzo: meteorologo sfiorato mentre cerca il gatto durante il temporale Scontro tra auto e moto in via Benvenuti: 21enne in ospedale Incidente stradale: furgone abbatte recinzione e finisce contro un garage Due incidenti nella serata di ieri nell’aretino: ferita una minore e un pedone 57enne

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Elezioni regionali 2025: al via le nomine degli scrutatori ad Arezzo
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024