19.2 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Settembre 10, 2025
type here...
HomeIn primo pianoCarlettini: «da Arezzo un modello per la tutela degli animali in Toscana»

Carlettini: «da Arezzo un modello per la tutela degli animali in Toscana»

Arezzo punta a diventare modello regionale per il benessere degli animali domestici e la gestione delle colonie feline.

Redazione
By Redazione

-

«Il Comune di Arezzo può diventare un esempio per l’intera Toscana nella tutela, difesa e promozione del benessere degli animali domestici». A dichiararlo è Giovanna Carlettini, assessore del Comune di Arezzo e candidata alle prossime elezioni regionali con Fratelli d’Italia, che sottolinea come le iniziative avviate in città negli ultimi anni possano rappresentare un modello per la lotta al randagismo, per la creazione di sinergie e per la diffusione di buone pratiche igienico-sanitarie.

Le parole di Carlettini si inseriscono nel dibattito aperto dall’appello del dottor Alberto Brandi ai candidati alle regionali, volto a sollecitare l’istituzione dell’anagrafe felina in Toscana e un maggiore impegno sul fronte del soccorso agli animali feriti. «Condivido pienamente le osservazioni del dottor Brandi – spiega l’assessore –. L’anagrafe canina ha rappresentato un passo decisivo contro il randagismo, ma per i gatti l’assenza di un sistema di registrazione obbligatorio continua a generare criticità legate a colonie feline, abbandoni e incidenti».

Carlettini ricorda come ad Arezzo sia attivo un servizio di intervento h24 che, grazie alla convenzione con Enpa e a un centro specializzato, garantisce cure tempestive non solo per cani e gatti ma anche per piccoli animali selvatici. Sul fronte delle colonie feline, l’amministrazione ha incrementato anno dopo anno il numero delle sterilizzazioni, sostenute anche dalla collaborazione con la Asl e dal finanziamento di turni straordinari. «Le colonie – sottolinea – non servono solo a contenere le nascite, ma a garantire benessere e assistenza, con fornitura periodica di cibo, monitoraggio sanitario e interventi mirati per risolvere eventuali problemi di convivenza».

«L’auspicio – conclude Carlettini – è che l’esperienza di Arezzo possa diventare un modello per altri territori. Da candidata al Consiglio Regionale, a sostegno di Alessandro Tomasi, mi impegno a portare avanti la proposta di istituzione dell’anagrafe felina e a rafforzare i servizi per il benessere di tutti gli animali».

Articoli correlati:

Arezzo, stangata per Cutolo: il ds fermato fino al 30 settembre Tanti e Lucherini rispondono ai consiglieri Pd su Via della Faggiuola: “La vendita degli immobili non è un errore, ma una scelta trasparente e corretta” Effetti cumulativi ignorati: un’intera area esposta al rischio senza tutele Brandi (Rinascimento Castiglionese): “Chi deve far rispettare le regole?” Arezzo, Polcri attacca il centrodestra: “ostruzionismo inaccettabile, ora serve responsabilità” TPL in crisi in Toscana e Arezzo: sindacati in agitazione fino al 30 aprile Riprendiamoci la salute: basta profitti sulla pelle del pubblico Arezzo travolgente, Lucchese battuta 4-1: le foto del match

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Anghiari, il Festival dell’Autobiografia 2025: tre giorni dedicati alle “Metamorfosi” della scrittura
Articolo successivo
Elezioni regionali 2025: al via le nomine degli scrutatori ad Arezzo
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024