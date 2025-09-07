26.5 C
Comune di Arezzo
domenica, Settembre 7, 2025
type here...
HomeIn primo pianoPrima del Saracino, l'Arezzo al buratto Pesaro ha fatto 5

Prima del Saracino, l’Arezzo al buratto Pesaro ha fatto 5

Cinque gol fatti, porta inviolata e rabbia per gli arbitraggi: l’Arezzo vola e ora punta la Juve “picina”

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

SÌ 5: sono i gol all’attivo e zero subiti. Con il Forlì due rigori negati, una rete a Pontedera annullata, un rigore non visto doppiamente, in campo e al “cavolo VAR” ieri sera. La nostra rete rimasta inviolata la dice tutta… La difesa può essere lenta, ma invalicabile, e nelle eventuali ripartenze il portiere fa da libero e primo player di costruzione.
Bucchi sfrontato!?? Ma ha il potenziale per poterlo fare.

In campo abbiamo la possibilità di mettere un regista di lanci e un tessitore per vie centrali (Guccione e Chierico o Iaccarino), un’armatura in campo, macchinosa, ma che nei contrasti risulta sempre vincitore (Mawuli). E ancora ho da vedere Meli e, se rientra, Dezi. Davanti chi c’è c’è: son tutti forti, visto anche Ravasio, una palla un gol!!

Ora ci aspetta la Juve “picina”, che negli anni passati, contro di noi, ha trovato arbitraggi sempre parziali, pure scandalosi!! Attenzione!!!

Articoli correlati:

L’ACF Arezzo parte col piede giusto: vittoria in trasferta sul Vicenza (1-2) all’esordio in Serie B Femminile Weekend giovanile amaranto: i risultati del 5-6 aprile Arezzo, colpo grosso a Pescara: decide Tavernelli al 94′ Arezzo show contro la Primavera: 9 gol in vista del Gubbio Ora tocca alla Vis Pesaro… e non sarà una passeggiata Playoff Serie C: il Girone B dimostra la sua forza. E l’Arezzo può guardarsi allo specchio con orgoglio Varela scatta, Arena spinge e io… l’ho già detto: quest’anno si sale! Amaranto Channel diventa partner ufficiale Lega Pro: dirette e contenuti esclusivi sull’Arezzo

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
La Giostra del Saracino: equilibrio e incertezza nella sfida per la Lancia d’Oro
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024