Prima del Saracino, l’Arezzo al buratto Pesaro ha fatto 5

SÌ 5: sono i gol all’attivo e zero subiti. Con il Forlì due rigori negati, una rete a Pontedera annullata, un rigore non visto doppiamente, in campo e al “cavolo VAR” ieri sera. La nostra rete rimasta inviolata la dice tutta… La difesa può essere lenta, ma invalicabile, e nelle eventuali ripartenze il portiere fa da libero e primo player di costruzione.

Bucchi sfrontato!?? Ma ha il potenziale per poterlo fare.

In campo abbiamo la possibilità di mettere un regista di lanci e un tessitore per vie centrali (Guccione e Chierico o Iaccarino), un’armatura in campo, macchinosa, ma che nei contrasti risulta sempre vincitore (Mawuli). E ancora ho da vedere Meli e, se rientra, Dezi. Davanti chi c’è c’è: son tutti forti, visto anche Ravasio, una palla un gol!!

Ora ci aspetta la Juve “picina”, che negli anni passati, contro di noi, ha trovato arbitraggi sempre parziali, pure scandalosi!! Attenzione!!!