Notte delle propiziatorie, festa senza intoppi: alcuni giovani al pronto soccorso

Bilancio positivo per la serata: nessuna emergenza nei quartieri

Una notte di festa, musica e convivialità che si è conclusa senza particolari problemi. Le cene propiziatorie nei quartieri sono trascorse all’insegna della partecipazione e del clima di allegria che da sempre accompagna questo appuntamento della vigilia.

Qualche piccolo intoppo, però, non è mancato. Un intervento del 118 è stato effettuato a San Lorentino per un ragazzo, mentre altri giovani si sono presentati spontaneamente al pronto soccorso dell’ospedale San Donato accusando malori,  tutti dovuti a un eccessivo consumo di bevande alcoliche. Fortunatamente, nessuno di loro ha riportato conseguenze gravi e il personale sanitario ha gestito i casi senza particolari difficoltà.

Nel complesso, dunque, una serata serena che ha visto la città animarsi come da tradizione, con i quartieri protagonisti di un evento che rappresenta da sempre un momento di identità e di attesa per la grande giornata di festa.

