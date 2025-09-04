26.5 C
Comune di Arezzo
giovedì, Settembre 4, 2025
type here...
HomeIn primo pianoPovera fontana, stroncata come la pazienza dei cittadini (diario semiserio da Poti)

Povera fontana, stroncata come la pazienza dei cittadini (diario semiserio da Poti)

Quando la stupidità secca più delle estati a Poti

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Era l’ultima fontana rimasta viva,  quella di Fonteabetina, ed è stata ammazzata come nei peggiori gialli di provincia. L’assassino? Un coglione qualunque, armato di ignoranza e cacciavite.

Dopo anni di discariche abusive, eternit dimenticato, boschi trasformati in discariche di divani e lavatrici, ci mancava solo il colpo finale: stroncare la cannella dell’acqua.
Complimenti: adesso non scorre più l’acqua… solo bestemmie.

I biker che si fermavano a riempire le borracce? Ora potranno allenarsi a succhiare la rugiada dalle felci.
Gli abitanti che portavano taniche? Le riempiranno con lacrime, che almeno sono pure naturali.

Le autorità? Sono state avvisate delle discariche da mesi, ma evidentemente aspettano che l’eternit si trasformi in “bene culturale” per dichiararlo patrimonio UNESCO.

Nel frattempo, i vandali continuano indisturbati.
Loro sì che hanno trovato la fonte inesauribile: quella della stupidità umana.

Articoli correlati:

Arezzo, città giardino… incolto: la nuova frontiera della biodiversità a 70 cm d’erba Cortona imbrattata dai soliti coglioni: vandali anti-turismo con spray e ignoranza Rigutino: i parcheggi ci sono, ma servono machete e Indiana Jones per trovarli Porta Sant’Andrea arruola… il Papa (postumo)! Porta santo Spirito, ecco il nuovo rinforzo: un porco coi colori giallo e blu’ La benedizione di Pasqua 2.0: acqua santa in bottiglia e preti su prenotazione Ateco 96.99.92: finalmente anche l’amore (pagato) è fiscalmente riconosciuto! Arezzo, città-giungla: benvenuti nella savana urbana del rinascimento verde

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Funghi, prevenzione indispensabile: nel 2024 oltre 60 intossicazioni nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024