Povera fontana, stroncata come la pazienza dei cittadini (diario semiserio da Poti)

Era l’ultima fontana rimasta viva, quella di Fonteabetina, ed è stata ammazzata come nei peggiori gialli di provincia. L’assassino? Un coglione qualunque, armato di ignoranza e cacciavite.
Dopo anni di discariche abusive, eternit dimenticato, boschi trasformati in discariche di divani e lavatrici, ci mancava solo il colpo finale: stroncare la cannella dell’acqua.
Complimenti: adesso non scorre più l’acqua… solo bestemmie.
I biker che si fermavano a riempire le borracce? Ora potranno allenarsi a succhiare la rugiada dalle felci.
Gli abitanti che portavano taniche? Le riempiranno con lacrime, che almeno sono pure naturali.
Le autorità? Sono state avvisate delle discariche da mesi, ma evidentemente aspettano che l’eternit si trasformi in “bene culturale” per dichiararlo patrimonio UNESCO.
Nel frattempo, i vandali continuano indisturbati.
Loro sì che hanno trovato la fonte inesauribile: quella della stupidità umana.