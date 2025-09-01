Giostra del Saracino del 7 settembre 2025: confermate le misure di sicurezza

Si è svolta questa mattina la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata alla prossima edizione della Giostra del Saracino, in programma il 7 settembre.

Dopo un’ulteriore verifica degli aspetti legati alla sicurezza, è stato deciso di riproporre integralmente le misure già adottate nelle precedenti edizioni. Tra queste, la conferma della presenza dei Rettori all’interno del corteo, così da permettere loro di sfilare accanto ai propri quartieri.

Per evitare episodi spiacevoli come quelli verificatisi negli ultimi anni, è stato chiesto ai Rettori di garantire un controllo più attento e costante sui propri sodali, sia durante la sfilata sia nel corso della Giostra, così da individuare ed escludere eventuali comportamenti che possano disturbare lo svolgimento della manifestazione.

Il Comitato ha inoltre preso atto delle possibili iniziative sindacali previste per la stessa giornata, sottolineando che non avranno alcun impatto sull’ordinario dispositivo di sicurezza.

Il Prefetto ha ribadito il clima di collaborazione che, negli anni, ha permesso lo svolgimento della Giostra in un contesto di sicurezza e serenità condivisa tra istituzioni e Quartieri.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla Fieradell’Antiquaria , che si svolgerà in contemporanea: verranno predisposti servizi di vigilanza con personale in uniforme e in abiti civili, per un controllo capillare dell’intera area interessata dai due eventi.

Il piano di sicurezza prevede il coinvolgimento non solo delle forze di polizia, ma anche dei vigili del fuoco e del 118, secondo le direttive emerse dall’incontro odierno.