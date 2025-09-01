25.4 C
Comune di Arezzo
lunedì, Settembre 1, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàGiostra del Saracino del 7 settembre 2025: confermate le misure di sicurezza

Giostra del Saracino del 7 settembre 2025: confermate le misure di sicurezza

In Prefettura ribadita la collaborazione tra istituzioni e Quartieri. Previsti controlli rafforzati anche per la Fiera Antiquaria

Redazione
By Redazione

-

Si è svolta questa mattina la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata alla prossima edizione della Giostra del Saracino, in programma il 7 settembre.

Dopo un’ulteriore verifica degli aspetti legati alla sicurezza, è stato deciso di riproporre integralmente le misure già adottate nelle precedenti edizioni. Tra queste, la conferma della presenza dei Rettori all’interno del corteo, così da permettere loro di sfilare accanto ai propri quartieri.

Per evitare episodi spiacevoli come quelli verificatisi negli ultimi anni, è stato chiesto ai Rettori di garantire un controllo più attento e costante sui propri sodali, sia durante la sfilata sia nel corso della Giostra, così da individuare ed escludere eventuali comportamenti che possano disturbare lo svolgimento della manifestazione.

Il Comitato ha inoltre preso atto delle possibili iniziative sindacali previste per la stessa giornata, sottolineando che non avranno alcun impatto sull’ordinario dispositivo di sicurezza.

Il Prefetto ha ribadito il clima di collaborazione che, negli anni, ha permesso lo svolgimento della Giostra in un contesto di sicurezza e serenità condivisa tra istituzioni e Quartieri.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla Fieradell’Antiquaria , che si svolgerà in contemporanea: verranno predisposti servizi di vigilanza con personale in uniforme e in abiti civili, per un controllo capillare dell’intera area interessata dai due eventi.

Il piano di sicurezza prevede il coinvolgimento non solo delle forze di polizia, ma anche dei vigili del fuoco e del 118, secondo le direttive emerse dall’incontro odierno.

Articoli correlati:

Sanità aretina: meno repressione, più diritti e tutele per fermare le aggressioni Zone rosse, Tanti: “Espulsioni più rapide e controlli rafforzati. Già avviato il procedimento per la sicurezza urbana” Aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna della Chimet S.p.A.: al via la consultazione pubblica Maltempo, codice arancione: lunedì 5 maggio chiusa la scuola Acropoli Tradizione e sicurezza: alla Giostra del Saracino arrivano i controlli alcolemici su base volontaria Provincia di Arezzo: chiusura totale del ponte SP70 a Montemignaio per lavori di manutenzione straordinaria Corriere di Arezzo: 40 anni di informazione locale Prevenzione truffe incontri formativi nei centri di aggregazione sociale

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Tragico incidente sulla SR69: muore motociclista 42enne
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024