È deceduto il motociclista rimasto coinvolto ieri in un grave incidente lungo la strada regionale 69.
Lo scontro tra un’auto e una moto si è verificato poco prima delle 16:30. L’uomo, Fabio Mazzi, 42enne, era stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Le Scotte di Siena, ma purtroppo non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate.
Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, l’automedica e l’autoinfermierizzata di Arezzo. La polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Tragico incidente sulla SR69: muore motociclista 42enne
L’uomo era stato trasportato in gravi condizioni alle Scotte di Siena dopo lo scontro con un’auto, ma non ce l’ha fatta
