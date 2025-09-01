Tragico incidente sulla SR69: muore motociclista 42enne

È deceduto il motociclista rimasto coinvolto ieri in un grave incidente lungo la strada regionale 69.

Lo scontro tra un’auto e una moto si è verificato poco prima delle 16:30. L’uomo, Fabio Mazzi, 42enne, era stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Le Scotte di Siena, ma purtroppo non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, l’automedica e l’autoinfermierizzata di Arezzo. La polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.