19.5 C
Comune di Arezzo
domenica, Agosto 31, 2025
type here...
HomeLifestyleSaluteEnergia e longevità: il ruolo dei mitocondri

Energia e longevità: il ruolo dei mitocondri

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

-

“Mi sento stanco”, “Non riesco a stare troppo a lungo in piedi”, “Perdo l’equilibrio quando cammino”, “La memoria non è più la stessa”…
Sono affermazioni che ascolto sempre più spesso da uomini e donne con l’avanzare degli anni.

Questi segnali sono sintomi di un cambiamento nella produzione di energia all’interno del corpo.

L’energia nelle cellule

L’invecchiamento comporta una ridotta capacità delle cellule, degli organi e dei sistemi corporei di produrre energia metabolica.

Questa energia è rappresentata dall’ATP (adenosintrifosfato), una molecola prodotta nei mitocondri, piccole strutture presenti in ogni cellula.

  • Ogni cellula possiede un numero variabile di mitocondri.
  • Gli organi che richiedono più energia (cervello, cuore e muscoli) sono quelli con la maggiore concentrazione di mitocondri.
  • I neuroni, ad esempio, contengono milioni di mitocondri ciascuno.

Mitocondri e DNA

I mitocondri hanno un loro DNA specifico, diverso da quello contenuto nei 46 cromosomi del nucleo cellulare (23 dal padre e 23 dalla madre).
Il DNA mitocondriale, invece, viene trasmesso esclusivamente dalla madre: siamo quindi più “mamma” che “babbo”.

Come si produce l’energia

I mitocondri generano ATP utilizzando:

  • acidi grassi provenienti dagli alimenti,
  • glucosio (convertito in acido piruvico),
  • ossigeno.

Questi elementi partecipano al ciclo di Krebs, descritto dallo scienziato Adolf Krebs (Premio Nobel per la Medicina, 1953).

L’energia del corpo umano nasce dall’unione dell’idrogeno (derivato dai nutrienti) con l’ossigeno (respirazione). Non sfruttiamo il calore come fonte di energia – altrimenti bruceremmo – ma un sofisticato processo biochimico.

Il problema dei radicali liberi

Durante la produzione di ATP si formano molecole tossiche e aggressive, chiamate radicali liberi dell’ossigeno, che possono danneggiare il DNA dei mitocondri.
Questo danno biochimico si manifesta come:

  • stanchezza,
  • perdita di energia,
  • ridotta vitalità.

Mitocondri e microbiota intestinale

Il funzionamento dei mitocondri è strettamente legato al microbiota intestinale.

  • I batteri intestinali producono metaboliti che possono favorire o danneggiare la produzione di energia nei mitocondri.
  • Una dieta ricca di acidi grassi saturi di origine animale (salumi, affettati, formaggi, carne rossa) e povera di fibre promuove un microbiota aggressivo e nocivo.

Come proteggere l’energia

Per sostenere mitocondri e microbiota occorre:

  • garantire adeguata ossigenazione attraverso attività aerobica quotidiana,
  • seguire un modello alimentare ovo-pesco-vegetale, che favorisce un microbiota sano, la produzione di acidi grassi a catena corta e riduce la formazione di radicali liberi.

Articoli correlati:

Il grasso che ci fa vivere: conoscerlo per gestire salute, estetica e longevità Obesità. una questione di intestino e mitocondri Il piatto vegetale e il piatto animale: la salute inizia a tavola Formaggi stagionati e salute: un concentrato naturale di amminoacidi essenziali Il corpo parla: ascoltare i segnali della salute Coscienza sensoriale: identità personale, biodiversità del gusto e minaccia dell’omologazione globale Il sistema glinfatico: chiave nascosta per la salute del cervello Proteine magre: la scelta intelligente per la salute

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo, cercava il gatto ma becca il fulmine: meteorologo testato “sul campo”!
Dott. Pierluigi Rossi
Dott. Pierluigi Rossi
Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024