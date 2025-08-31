Prima amichevole stagionale per la SBA: buon test contro la Mens Sana al Palasport Estra

Sabato il Palasport Estra ha accolto la prima uscita stagionale della Scuola Basket Arezzo, che davanti a un pubblico numeroso ha affrontato la Mens Sana Siena di coach Vecchi, prossima rivale anche in campionato.

Gli amaranto si sono presentati alla sfida privi di Corradossi, tenuto a riposo precauzionalmente per un fastidio muscolare, e con il peso dei carichi di preparazione sulle gambe. Nonostante ciò, sono arrivate indicazioni positive: Cazzanti ha impressionato per condizione e personalità, andando a segno con triple e rapidi contropiedi che hanno strappato i primi applausi dei tifosi aretini. Buona anche la prestazione di Samuele Marcantoni.

Da evidenziare l’esordio in prima squadra dei giovani Filippo Francesconi e Davide Marcantoni, insieme alla presenza di Matteo Tersillo, aggregato al gruppo per questa fase di preparazione. Nel secondo quarto Rapini è stato costretto a lasciare il campo per un colpo fortuito che non gli ha permesso di rientrare.

Il test si è chiuso con il successo della Mens Sana per 93-81, in una gara che ha visto il punteggio azzerato a ogni quarto. Per la squadra di coach Fioravanti il prossimo appuntamento è fissato sempre al Palasport Estra: venerdì 5 settembre alle 19, contro USE Empoli.