Prima amichevole stagionale per la SBA: buon test contro la Mens Sana al Palasport Estra

Buona la prima uscita stagionale per la Scuola Basket Arezzo contro la Mens Sana Siena

Sabato il Palasport Estra ha accolto la prima uscita stagionale della Scuola Basket Arezzo, che davanti a un pubblico numeroso ha affrontato la Mens Sana Siena di coach Vecchi, prossima rivale anche in campionato.

Gli amaranto si sono presentati alla sfida privi di Corradossi, tenuto a riposo precauzionalmente per un fastidio muscolare, e con il peso dei carichi di preparazione sulle gambe. Nonostante ciò, sono arrivate indicazioni positive: Cazzanti ha impressionato per condizione e personalità, andando a segno con triple e rapidi contropiedi che hanno strappato i primi applausi dei tifosi aretini. Buona anche la prestazione di Samuele Marcantoni.

Da evidenziare l’esordio in prima squadra dei giovani Filippo Francesconi e Davide Marcantoni, insieme alla presenza di Matteo Tersillo, aggregato al gruppo per questa fase di preparazione. Nel secondo quarto Rapini è stato costretto a lasciare il campo per un colpo fortuito che non gli ha permesso di rientrare.

Il test si è chiuso con il successo della Mens Sana per 93-81, in una gara che ha visto il punteggio azzerato a ogni quarto. Per la squadra di coach Fioravanti il prossimo appuntamento è fissato sempre al Palasport Estra: venerdì 5 settembre alle 19, contro USE Empoli.

