Arezzo, cercava il gatto ma becca il fulmine: meteorologo testato “sul campo”!

Lorenzo Sestini, noto appassionato di meteo, ha deciso di sfidare Giove Pluvio uscendo col temporale per cercare il suo gatto. Ombrello in mano, faccia coraggiosa… e ZAC! fulmine a due passi da lui.
Un olivo e un palo di ferro sono volati via, l’ombrello s’è piantato addosso come una calamita, e il povero Lorenzo ha fatto la danza elettrica senza volerlo. “Ho sbagliato” ha confessato poi, “ma il gatto dovevo trovarlo”.
Alla fine, il micio è saltato fuori sano e salvo, guardando il padrone come a dire: “Io mica son bischero, col temporale resto sotto il letto”.
Sestini, invece, ha imparato la lezione: il meteo si studia da casa… e non sotto i fulmini!