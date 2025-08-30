21.2 C
Comune di Arezzo
HomeIn primo pianoArezzo, cercava il gatto ma becca il fulmine: meteorologo testato “sul campo”!

Arezzo, cercava il gatto ma becca il fulmine: meteorologo testato “sul campo”!

Fulmine, gatto e bischerate

Lorenzo Sestini, noto appassionato di meteo, ha deciso di sfidare Giove Pluvio uscendo col temporale per cercare il suo gatto. Ombrello in mano, faccia coraggiosa… e ZAC! fulmine a due passi da lui.

Un olivo e un palo di ferro sono volati via, l’ombrello s’è piantato addosso come una calamita, e il povero Lorenzo ha fatto la danza elettrica senza volerlo. “Ho sbagliato” ha confessato poi, “ma il gatto dovevo trovarlo”.

Alla fine, il micio è saltato fuori sano e salvo, guardando il padrone come a dire: “Io mica son bischero, col temporale resto sotto il letto”.

Sestini, invece, ha imparato la lezione: il meteo si studia da casa… e non sotto i fulmini!

