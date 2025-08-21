Rigutino, resede della scuola ridotto a pattumiera: ragazzi senza posto o zozzoni senza scuse?

A Rigutino, come dappertutto, i giovani un posto per ritrovarsi ‘n ce l’hanno. E si capisce: se ‘n c’è un circolo, se non c’è ‘na panchina decente, se ‘n c’è un posto coperto dove chiacchierare, i ragazzi finiscono per fermasse davanti alla scuola. Fin qui, nulla di male.

Il guaio è che, tra cicche, bottigliette e cartacce, il resede scolastico pare ‘na discarica. E qui, ragazzi, tocca dillo chiaro: siete voi che lo lasciate così! Che non basta dire “’n ce s’ha ‘n altro posto” per giustificre ‘sto schifo. Perché la scuola dev’essere esempio: rispetto e educazione, non plastica e mozziconi.

Ora, qualcuno dirà: “Va bene, ma rispetto a quello che succede nelle strade e nei parchi della città, o peggio ancora nei boschi delle colline, questa è roba da ridere!” E infatti, a confronto, è poca cosa… ma resta sempre ‘na brutta cartolina.

Eppure basterebbe davvero poco:

un po’ più de vigilanza,

una girata ogni tanto dell’amministrazione,

due telecamere e un’illuminazione che non sembri da cimitero,

e, soprattutto, un minimo de buonsenso da parte di chi ci butta zozzerie.

Perché se aspettiamo che la scuola venga sommersa dalla plastica, allora sì che potremo cambiargli il nome: da “plesso scolastico” a “plesso ecologico”!