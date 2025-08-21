25.1 C
Rigutino, resede della scuola ridotto a pattumiera: ragazzi senza posto o zozzoni senza scuse?

Tra cicche e plastica il resede scolastico pare ‘na pattumiera: ma senza spazi per ritrovarsi, i ragazzi dove vanno?

-

A Rigutino, come dappertutto, i giovani un posto per ritrovarsi ‘n ce l’hanno. E si capisce: se ‘n c’è un circolo, se non c’è ‘na panchina decente, se ‘n c’è un posto coperto dove chiacchierare, i ragazzi finiscono per fermasse davanti alla scuola. Fin qui, nulla di male.

Il guaio è che, tra cicche, bottigliette e cartacce, il resede scolastico pare ‘na discarica. E qui, ragazzi, tocca dillo chiaro: siete voi che lo lasciate così! Che non basta dire “’n ce s’ha ‘n altro posto” per giustificre ‘sto schifo. Perché la scuola dev’essere esempio: rispetto e educazione, non plastica e mozziconi.

Ora, qualcuno dirà: “Va bene, ma rispetto a quello che succede nelle strade e nei parchi della città, o peggio ancora nei boschi delle colline, questa è roba da ridere!” E infatti, a confronto, è poca cosa… ma resta sempre ‘na brutta cartolina.

Eppure basterebbe davvero poco:

  • un po’ più de vigilanza,
  • una girata ogni tanto dell’amministrazione,
  • due telecamere e un’illuminazione che non sembri da cimitero,
  • e, soprattutto, un minimo de buonsenso da parte di chi ci butta zozzerie.

Perché se aspettiamo che la scuola venga sommersa dalla plastica, allora sì che potremo cambiargli il nome: da “plesso scolastico” a “plesso ecologico”!

Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
