Open space nel bosco: il nuovo ufficio vista Lignano

Ferragosto, tempo di grigliate, gavettoni e… riunioni aziendali all’aperto.

Eh sì, perché lungo la strada che sale a Lignano passando da Gragnone qualcuno ha pensato bene di allestire un coworking a cielo aperto: due poltrone dirigenziali, cinque sedie da impiegato e un cuscino di velluto che grida disperatamente “portatemi via da qui”.

A guardarle, ti sembra di sentire i colleghi:

– “Scusate il ritardo, c’era traffico di caprioli”.

– “Accendiamo Teams o basta urlare?”

Solo che non è un picnic di Ferragosto: sono mesi che stanno lì, in mezzo ai rovi, a marcire sotto sole e pioggia.

E la grande novità? Una bella striscia rossa e bianca messa dai Carabinieri Forestali: praticamente un fiocco natalizio attorno all’immondizia.

Tradotto: la pattumiera è stata riconosciuta dallo Stato, ora aspettiamo che la burocrazia partorisca il permesso di passaggio per un camioncino.

Perché qui funziona così: per buttare la roba bastano 10 secondi e un idiota. Per raccoglierla servono sei mesi, tre timbri e quattro determine dirigenziali.

Intanto le sedie restano lì, come un monumento alla pigrizia italica.

Ci manca solo un cartello:

“Ufficio Paesaggio – Sportello Unico per il Degrado”.

E pensare che quella roba lì faceva schifo già in ufficio: il “maiale imprenditore” che l’ha scaricata non la voleva nemmeno più vedere davanti al monitor del Windows 98. Adesso invece fa bella mostra di sé nel verde aretino, a ricordarci che la spazzatura non sparisce con un clic su ‘cestino’, ma resta lì, finché qualcuno non si decide a lavorare davvero.

Proposta: invece che rimuoverle, perché non ufficializzarle come area coworking abusiva?

Almeno la prossima volta, durante le ferie, ci andiamo a fare la riunione anche noi.