Il Gusto dei Guidi 2025: a Poppi vini, sapori e tradizione nei fondi antichi del centro storico

Venerdì 22 agosto 2025 alle ore 18.00 prende ufficialmente il via la 27ª edizione de “Il Gusto dei Guidi”, la storica manifestazione che unisce enogastronomia, cultura e tradizione nel cuore del Casentino. L’evento è promosso dalla Pro Loco Centro Storico in collaborazione con il Comune di Poppi e con il patrocinio di Parco Nazionale, Ecomuseo del Casentino, Regione Toscana e Provincia di Arezzo.

Per tre giorni il centro storico di Poppi si trasformerà in un percorso di gusto: saranno aperti 21 fondi antichi, luoghi ricchi di fascino e normalmente chiusi al pubblico, dove sarà possibile degustare vini selezionati e prodotti tipici locali, scoprendo al tempo stesso scorci inediti del borgo medievale.

La manifestazione quest’anno porta con sé una grande novità: Poppi diventa sede ufficiale del Consorzio del Vino del Casentino, a testimonianza della crescente importanza del territorio nella produzione vitivinicola toscana.

Il programma prevede:

Venerdì 22 agosto – Apertura ufficiale alle 18.00 e inizio delle degustazioni nei fondi antichi.

– Apertura ufficiale alle 18.00 e inizio delle degustazioni nei fondi antichi. Sabato 23 agosto – Alle 10.00 la selezione finale del concorso enologico, alle 18.00 riapertura delle cantine con cena di prodotti tipici e spettacolo conclusivo affidato agli Sbandieratori di Arezzo .

– Alle 10.00 la selezione finale del concorso enologico, alle 18.00 riapertura delle cantine con cena di prodotti tipici e spettacolo conclusivo affidato agli . Domenica 24 agosto – Alle 18.00 la premiazione del XVI Trofeo di Golf “Il Gusto dei Guidi”.

Dalle 18.30 alle 23.30, per tutta la durata della festa, sarà possibile visitare le cantine e partecipare a momenti di intrattenimento dedicati anche a bambini e giovani. Accanto alle 21 cantine, si aggiunge inoltre la Cantina Capitanio, riservata ai soci AIS – Associazione Italiana Sommelier.

Grande soddisfazione arriva anche dagli organizzatori, che sottolineano la presenza per la prima volta di tutte le sei cantine del Casentino, insieme a selezioni provenienti da Arezzo e Valdarno.

Il sindaco di Poppi, Federico Lorenzoni, ha dichiarato:

“Ringrazio la Pro Loco Centro Storico per questa nuova incredibile edizione de Il Gusto dei Guidi, che rappresenta il compendio di un impegno di valore nella direzione della valorizzazione del territorio casentinese e della cultura del vino. Da quest’anno, con Poppi sede permanente del Consorzio del Vino del Casentino, si apre una nuova pagina importante per la nostra comunità”.