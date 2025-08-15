Tensione a Ferragosto a Lignano: uomo ubriaco aggredisce e ruba al parco

Un pomeriggio di festa a Lignano si è trasformato in momenti di tensione quando, nel parco cittadino, un uomo in evidente stato di ebbrezza ha dato in escandescenze. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio, quando il soggetto si è avvicinato al ristorante del parco iniziando a inveire contro i presenti.

Il tentativo di alcuni ospiti di bloccarlo ha provocato una breve colluttazione, durante la quale l’uomo si è impossessato di alcuni oggetti personali. La refurtiva è stata poi recuperata.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia, i Carabinieri e un’ambulanza per gli accertamenti e le procedure di rito.