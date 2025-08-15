Maurizio “Monzon”, il Babbo Natale di Ferragosto che conquista Gatteo Mare

A Gatteo Mare, il Ferragosto non è solo ombrelloni, cocomerate e secchielli pieni di sabbia. Da anni, puntuale come un’onda che arriva a riva, spunta lui: Maurizio Castelli, detto “Monzon”, artigiano aretino e poliedrico artista del legno. Quest’uomo, che d’inverno trasforma tronchi in sculture, d’estate trasforma la spiaggia in una favola… vestendosi da Babbo Natale.

Nonostante il caldo opprimente, il 15 agosto Maurizio si presenta con barba finta, abito rosso e cappellino, camminando tra lettini e teli da mare, regalando sorrisi, strette di mano e soprattutto… fotografie. Decine e decine di scatti finiscono ogni anno nei social, insieme a storie che scaldano più del sole.

Quest’anno, tra bimbi di pochi mesi e nonni in posa, è arrivata una piccola ospite ucraina che gli ha detto: «Sai, è il giorno più bello per me». E lì, confessa “Monzon”, si è emozionato pure lui. “Ecco perché – scrive sui social – con tutti gli acciacchi e il mal di schiena troverò sempre la forza di essere un supereroe… o meglio, un vecchio e ‘stronco’ Babbo Natale, finché avrò anche solo una di queste emozioni. Grazie bambini: siete voi a farmi il regalo più grande”.

In fondo, in un mondo dove tutto corre veloce, c’è ancora spazio per una favola di Ferragosto. E il protagonista, barba bianca finta e cuore vero, ha già promesso: l’anno prossimo tornerà.