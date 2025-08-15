28.8 C
Comune di Arezzo
venerdì, Agosto 15, 2025
type here...
HomeIn primo pianoBestie al volante buttano gattini per strada a Ferragosto: uno muore, l’altro...

Bestie al volante buttano gattini per strada a Ferragosto: uno muore, l’altro resta zoppo…

Ferragosto d’infamia nell’Aretino: due micetti scaraventati dall’auto a tutta birra, uno muore, l’altra resta mezzo rotta.
Tra Marciano della Chiana e Cesa: due gattini buttati giù da un’auto in corsa come spazzatura

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

 Rielaborazione a partire da un articolo de La Nazione.

Ferragosto di crudeltà: testimoni salvano la micina superstite, ASL si rifiuta di intervenire perché “non incidentata” 

Tra Marciano della Chiana e Cesa, Ferragosto. Invece di farsi una grigliata o un bagno, certi cerebrolesi decidono di fare il lancio del gatto dal finestrino. Due micini di due mesi: uno maschio, morto subito; una femmina, viva per miracolo ma con una zampa conciata da buttare.

Due ragazzi che stavano dietro alla macchina li vedono svolazzare sull’asfalto, frenano di botto e salvano la piccola superstite. Chiamano l’ASL per il recupero animali e sapete cosa gli rispondono? “Non è incidentato”. Ma bravi! Quindi se ti sparano dal finestrino a 80 all’ora, finché respiri sei “ok”?

Per fortuna esiste ancora gente come il veterinario Alberto Brandi, che si è preso cura della micina: raggi X, medicazioni e un po’ di cuore.
Ora la gattina è salva.
Il dottor Brandi non le manda a dire: “Un animale lanciato da un’auto è vittima di reato e bisognoso d’aiuto, punto”. Ma della targa dell’auto, niente: i due testimoni non sono riusciti a leggerla.

Ora la piccola vive con i due ragazzi che le hanno salvato la pelle.
E così, mentre i due soccorritori si tengono stretto il loro piccolo tesoro, i responsabili di questa porcata se ne vanno in giro impuniti, col sedere sul sedile e il cervello nel cassonetto.

 

 

Articoli correlati:

Arezzo, dove l’arte va a morire tra ferraglia e burocrazia Maurizio “Monzon”, il Babbo Natale di Ferragosto che conquista Gatteo Mare Arezzo tra rifiuti e turismo: mentre le strade si riempiono di spazzatura, arriva il grande evento delle biciclette d’epoca! FAREAREZZO: promesse, sicurezza e manutenzione. I motori si scaldano, le buche restano Arezzo, commercianti multati per le lavagnette: vietato attirare clienti! Arezzo, la guerra alle lavagnette continua: multati anche i messaggi sulle vetrine! Il legame nascosto tra finanza e narcotraffico: una connessione sempre più pericolosa Papa Francesco è morto! Anzi no. Le teorie complottiste più assurde sulla (falsa) dipartita del Pontefice

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Maurizio “Monzon”, il Babbo Natale di Ferragosto che conquista Gatteo Mare
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024