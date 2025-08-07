Controlli straordinari della Polizia di Stato ad Arezzo: foglio di via per due sudamericani, espulso straniero molesto

Proseguono senza sosta le attività straordinarie di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, come stabilito nel recente Comitato per l’Ordine e la Sicurezza svoltosi in Prefettura. Oltre ai consueti pattugliamenti delle Volanti, sono stati predisposti servizi mirati per presidiare con maggiore efficacia il centro cittadino. L’operazione ha portato all’identificazione di oltre 100 persone e al controllo di 45 veicoli.

Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio in borghese condotto dalla Squadra Mobile, il Questore di Arezzo ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di due giovani sudamericani residenti a Firenze, già sottoposti a obbligo di dimora nella città toscana. I due sono stati sorpresi ad aggirarsi per le vie di Arezzo con atteggiamenti sospetti, compatibili con intenzioni illecite. Il provvedimento li obbliga a lasciare il territorio comunale aretino e a non farvi ritorno.

Sempre nella giornata di ieri, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino gambiano con numerosi precedenti legati agli stupefacenti e già noto alle forze dell’ordine per comportamenti molesti. L’uomo, recentemente protagonista di un nuovo episodio di aggressività nei confronti di un equipaggio delle Volanti, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, da dove verrà avviato al rimpatrio.