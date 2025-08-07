28.2 C
Comune di Arezzo
giovedì, Agosto 7, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàCiclopista dell’Arno: in arrivo 1,6 milioni dalla Regione per completare il tratto...

Ciclopista dell’Arno: in arrivo 1,6 milioni dalla Regione per completare il tratto Casentino

Lorenzoni e Ceccarelli annunciano nuovi fondi per il completamento dell’opera e la messa in sicurezza delle sponde dell’Arno

Redazione
By Redazione

-

Poppi, 7 agosto 2025 – La Regione Toscana finanzia con oltre 1 milione e 600 mila euro il completamento del tratto casentinese della Ciclopista dell’Arno, insieme a interventi di ripristino per la sicurezza idraulica. L’annuncio arriva dal Presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, Federico Lorenzoni, e dal consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, promotore dell’emendamento approvato nell’ultima variazione di bilancio.

Il finanziamento permetterà di concludere quattro interventi strategici:

la passerella sul Rio Solano e il collegamento con Strada in Casentino

il tratto in sede a Le Chiane (Bibbiena), con sottopasso sulla SP di Ortignano

la passerella sul torrente Corsalone, che sostituirà l’attuale guado

il collegamento tra la zona industriale di Subbiano e Giovi

A questi si aggiungono opere di difesa idraulica con scogliere in località San Paolo e Orgi (Castel San Niccolò) e Lagacciolo (Poppi), dove si erano verificate erosioni spondali.

“È con grande soddisfazione che annunciamo questo ulteriore contributo – ha dichiarato Lorenzoni – che ci permette non solo di completare un’infrastruttura fondamentale per la mobilità dolce e il turismo, ma anche di garantire maggiore sicurezza all’intero tracciato”.

Il consigliere Ceccarelli ha aggiunto: “Nel 2013 sembrava un sogno irrealizzabile. Oggi, grazie a un impegno costante e alla visione condivisa con i territori, la ciclopista sta per essere inaugurata. Questo finanziamento copre anche gli imprevisti legati a rincari e danni alle sponde. Si tratta di un’opera strategica per la coesione territoriale e per lo sviluppo del turismo lento e sostenibile”.

Il Presidente dell’Unione ha infine voluto ringraziare i tecnici dell’ente: “La ciclopista è stata interamente progettata, appaltata e diretta dall’Unione dei Comuni. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato: il Casentino si dota ora di un’infrastruttura in grado di connetterlo al resto della Toscana e valorizzarne l’identità”.

Articoli correlati:

Liste di attesa sanitarie: la Regione investe 30 milioni per ridurle Investimento di 7,5 milioni di euro per il consolidamento di 3 ponti in provincia di Arezzo La Classe 4LB dell’IISS Città di Sansepolcro – Liceo Artistico Vince il Leone d’Argento per la Creatività alla Biennale di Venezia 2024/2025 Un “ponte blu” sul fiume Arno: restituitta la continuità ecologica ai pesci Chimet investe in Forciot OY per rafforzare la presenza nei mercati high-tech Nomadi digitali: chi sono i lavoratori viaggianti del nuovo millennio Boom dell’export ad Arezzo: +45,6% nel 2024 grazie a gioielleria e metalli preziosi Castel San Niccolò perde l’unica banca: il sindaco al contrattacco

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Controlli straordinari della Polizia di Stato ad Arezzo: foglio di via per due sudamericani, espulso straniero molesto
Articolo successivo
Usilia, la locandiera di Montaperti che salvò i fuggiaschi fiorentini
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024