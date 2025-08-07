Ciclopista dell’Arno: in arrivo 1,6 milioni dalla Regione per completare il tratto Casentino

Poppi, 7 agosto 2025 – La Regione Toscana finanzia con oltre 1 milione e 600 mila euro il completamento del tratto casentinese della Ciclopista dell’Arno, insieme a interventi di ripristino per la sicurezza idraulica. L’annuncio arriva dal Presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, Federico Lorenzoni, e dal consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, promotore dell’emendamento approvato nell’ultima variazione di bilancio.

Il finanziamento permetterà di concludere quattro interventi strategici:

la passerella sul Rio Solano e il collegamento con Strada in Casentino

il tratto in sede a Le Chiane (Bibbiena), con sottopasso sulla SP di Ortignano

la passerella sul torrente Corsalone, che sostituirà l’attuale guado

il collegamento tra la zona industriale di Subbiano e Giovi

A questi si aggiungono opere di difesa idraulica con scogliere in località San Paolo e Orgi (Castel San Niccolò) e Lagacciolo (Poppi), dove si erano verificate erosioni spondali.

“È con grande soddisfazione che annunciamo questo ulteriore contributo – ha dichiarato Lorenzoni – che ci permette non solo di completare un’infrastruttura fondamentale per la mobilità dolce e il turismo, ma anche di garantire maggiore sicurezza all’intero tracciato”.

Il consigliere Ceccarelli ha aggiunto: “Nel 2013 sembrava un sogno irrealizzabile. Oggi, grazie a un impegno costante e alla visione condivisa con i territori, la ciclopista sta per essere inaugurata. Questo finanziamento copre anche gli imprevisti legati a rincari e danni alle sponde. Si tratta di un’opera strategica per la coesione territoriale e per lo sviluppo del turismo lento e sostenibile”.

Il Presidente dell’Unione ha infine voluto ringraziare i tecnici dell’ente: “La ciclopista è stata interamente progettata, appaltata e diretta dall’Unione dei Comuni. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato: il Casentino si dota ora di un’infrastruttura in grado di connetterlo al resto della Toscana e valorizzarne l’identità”.