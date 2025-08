Il mammellone si fa bello: verniciatura per la nostra cupola sacra!

Arezzo, terra di passione e colori forti, si prepara a vivere una stagione da brividi al “Città di Arezzo”, ma quest’anno c’è una novità che farà gonfiare il petto (e il Mammellone) a ogni tifoso amaranto: la storica tribuna tondeggiante, soprannominata affettuosamente “Il Mammellone”, si rifà il look e si tinge del nostro colore del cuore.

I lavori fervono come un derby all’ultimo minuto, tra pennellate precise e secchiate di amaranto che sembrano carezze a una regina. Il Mammellone, con la sua inconfondibile curva sinuosa, si prepara così a dominare la scena, vestito a festa per accogliere il popolo aretino.

Non è solo una mano di vernice, amici, è un rito, è identità. Chi ha mai messo piede allo stadio sa che il Mammellone non è solo cemento: è il nostro abbraccio alla squadra, è quel punto di ritrovo dove si canta, si soffre e si esulta, come una grande famiglia sotto la cupola amaranto.

Quindi, preparate le gole e lucidate i tamburi, perché quest’anno il Mammellone sarà più nostro che mai. E guai a chi ce lo tocca: ogni pennellata è un pezzo di cuore amaranto che batte forte per i nostri colori.

Forza Arezzo, il Mammellone è pronto a far tremare le colline!