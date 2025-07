Agosto tra arte, jazz e brindisi alla Casa Museo Ivan Brusch

Ad agosto: aperture gratuite, brindisi aspettando i fuochi d’ artificio e Jazz and Wine.

Eventi, Jazz e visite ad arte caratterizzeranno l’agosto da vivere alla Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo.

Domenica 3 agosto per l’iniziativa “Domenica al Museo” entrata gratuita in linea con l’iniziativa del Ministero della Cultura e con le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo. Alle 11 e alle 17 visite guidate “Il giro del mondo in Casa Bruschi”: un esperimento per toccare, in un viaggio fantastico, i cinque continenti attraverso le opere d’arte custodite all’interno del museo con in ogni tappa un paese, cultura e tradizione da scoprire.

Mercoledì 6 agosto alla vigilia della Festa del Patrono San Donato, torna il tradizionale appuntamento con Jazz e degustazioni di vino nel suggestivo scenario delle terrazze della Casa Museo aspettando i fuochi d’artificio organizzati dal Comune di Arezzo. Dalle 21.15 sarà infatti possibile assistere al concerto Jazz del Fabrizio Bai trio – con Fabrizio Bai chitarra e voce, Benedetto Burchini sax tenore e Mauro Maurizi contrabbasso – che proporrà un repertorio dal titolo Con swing dall’Italia all’America. L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione con AIS Toscana delegazione di Arezzo, che proporrà le etichette da degustare, e con le associazioni Officine della Cultura, Arezzo Music Fest e Jazzonthecorner. Il costo della serata è di 12 € a persona per l’ingresso alle terrazze del museo, concerto e visita alla Casa Museo; con 2 € aggiuntivi per la prima degustazione.

Giovedì 7 agosto in occasione della Festa del Patrono, ingresso gratuito e visite guidate alle 11 e alle 17 dedicate ai dipinti dei maestri del Quattrocento e del Cinquecento presenti nel percorso espositivo con un approfondimento che riguarderà l’Annunciazione di Alessandro Allori, esempio della raffinata pittura del Manierismo fiorentino e dipinto di grande eleganza formale realizzata da uno dei suoi principali interpreti.

Anche venerdì 15 agosto la Casa Museo Ivan Bruschi sarà aperta al pubblico in via straordinaria con ingresso gratuito in linea con le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo.

Punta di diamante del mese di agosto la XII edizione di Jazz and Wine, la rassegna ideata dalla Fondazione Ivan Bruschi con la direzione artistica dell’Associazione Jazz On The Corner di Francesco Giustini che commenta: “Anche quest’anno riusciremo a proporre un programma davvero ricco e di grande qualità. La proposta di Jazz And Wine è stata da sempre quella di offrire tutte le varie declinazioni della musica jazz, avendo in sé in continuo divenire la natura della commistione dei generi. Anche in questa edizione i quattro concerti rappresentano idee di jazz diverse tra loro, tutte da scoprire e apprezzare”.

Giovedì 14 agosto alle 21,15 la rassegna si apre con il concerto del quartetto di Selene Zuppardo, giovane cantante di talento che si è fatta apprezzare in contesti nazionali ed internazionali, affiancata da musicisti di primo piano con i quali interpreterà alcune delle migliori composizioni del jazz europeo e contemporaneo: Cosimo Boni alla tromba, Santiago Fernandez al piano e Federico Campanello al contrabbasso.

Negli appuntamenti che seguiranno 21 agosto, 11 e 18 settembre spazio verrà riservato anche per il jazz tradizionale, l’hard pop e le sonorità latine.

JazzandWine è un evento realizzato anche grazie alla collaborazione con Arezzo Music Fest, Fondazione Guido d’Arezzo, Officine della Cultura e Antico forno la Pieve per l’organizzazione, oltre che con AIS Toscana delegazione di Arezzo, Strada del Vino Terre di Arezzo ed Enoteca Caffè Michelangelo per le degustazioni.

Biglietti e abbonamenti disponibili con prevendita alla Casa Museo Ivan Bruschi al costo di € 12 a persona per ogni serata compresa la prima degustazione, € 40 l’abbonamento, sempre con visita al museo inclusa nei giorni e settimane successive al concerto.

Programma Jazz and Wine 2025

14 agosto

SELENE ZUPPARDO 4tet

Selene Zuppardo: voce

Cosimo Boni: tromba

Santiago Fernandez: pianoforte

Federico Campanello: contrabbasso

21 agosto

GIANNI CINELLI 5tet

Alberto Mommi: sassofoni

Andrea Donnini: tromba

Gianni Cinelli: pianoforte

Massimiliano Conticini: contrabbasso

Andrea Croci: batteria

11 settembre

ANNE CZICHOWSKY 4tet

Anne Czichowsky: voce

Niko Seibold: sassofono alto

Christoph Neuhaus: chitarra

Roberto Koch: contrabbasso

18 settembre

ARGO

Francesco Giustini: tromba e flicorno

Fabio Roveri: chitarra classica

Santiago Fernandez: pianoforte