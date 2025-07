Caso di virus Zika ad Arezzo: scatta la disinfestazione straordinaria nelle aree a rischio

In seguito alla conferma di un caso di infezione da virus Zika, segnalato dall’Azienda USL Toscana Sud Est, il Comune di Arezzo ha emanato un’ordinanza urgente per l’avvio di interventi straordinari di disinfestazione nelle zone circostanti l’ospedale San Donato e via Malaspina.

La persona colpita dal virus, contratto durante un viaggio in un paese tropicale, è attualmente ricoverata al San Donato. Prima del ricovero, il paziente aveva soggiornato in un’abitazione privata situata in via Malaspina. Poiché il virus Zika si trasmette attraverso la puntura della zanzara tigre (Aedes albopictus), insetto ormai stabile anche nel territorio di Arezzo, il Comune ha deciso di intervenire tempestivamente per prevenire la possibile diffusione locale del virus.

L’ordinanza prevede l’esecuzione immediata di trattamenti larvicidi e adulticidi, oltre alla rimozione dei focolai larvali sia in aree pubbliche che private. Gli interventi si svolgeranno dalle ore 22:00 di oggi, 29 luglio, fino alle ore 05:00 di domani, 30 luglio 2025, all’interno di un raggio di 200 metri dal San Donato e dall’abitazione del paziente.

Durante le operazioni, il personale specializzato effettuerà anche controlli porta a porta, accedendo a giardini, cortili e terrazze private. L’ordinanza obbliga i residenti e chiunque si trovi nelle zone interessate a: