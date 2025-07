Attenzione ai falsi SMS: l’Asl Toscana Sud Est mette in guardia da numeri truffa

L’Azienda USL Toscana Sud Est segnala il persistere di messaggi SMS ingannevoli inviati ai cittadini. In questi messaggi, firmati da presunti “uffici USL”, si invita a contattare un numero di telefono che non appartiene all’Asl.

Si tratta con tutta probabilità di numeri associati a tentativi di truffa, attivati con l’intento di sottrarre denaro a chi li contatta.

L’Asl invita pertanto tutta la popolazione a prestare massima attenzione, non rispondere a questi SMS e non richiamare i numeri indicati, poiché non riconducibili in alcun modo all’Azienda sanitaria.