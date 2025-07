Arezzo aggiorna il piano per gli impianti di telefonia mobile: presentazione pubblica giovedì 10 luglio

Giovedì 10 luglio alle ore 9:00, nella Sala Rosa di Palazzo Comunale, l’Amministrazione comunale di Arezzo presenterà ufficialmente il nuovo Programma comunale per gli impianti di telefonia mobile, attualmente in fase di adozione. Il documento rappresenta l’aggiornamento del piano approvato nel 2017 e si pone come strumento strategico per una gestione moderna, responsabile e trasparente delle infrastrutture di telecomunicazione sul territorio.

Il Programma è stato redatto con l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ottimizzare l’installazione degli impianti e garantire una copertura efficace del servizio, in un’ottica di sostenibilità ambientale e tutela della salute pubblica. Particolare attenzione è stata data alla razionalizzazione degli impianti esistenti, alla promozione del co-site (installazione condivisa di più antenne) e alla preferenza per aree pubbliche o a bassa densità abitativa per i nuovi siti.

Attualmente sul territorio comunale sono presenti 86 stazioni radio base. L’aggiornamento del Programma prevede l’individuazione di 8 nuove aree di installazione: San Leo, Chiassa Superiore, San Giuliano – Poggiola, Capo di Monte – Poggiolo (Agazzi), Rigutino, Puglia, Salceta–Formicheto–Osteria e Lusignano Cimitero. Gli studi tecnici effettuati confermano che le nuove installazioni non comportano criticità in termini di impatto elettromagnetico e non richiedono quindi interventi di risanamento.

“Questo aggiornamento rappresenta un passo fondamentale verso una pianificazione moderna e consapevole delle reti di comunicazione mobile – ha dichiarato l’assessore Francesca Lucherini –. Mettiamo al centro la salute dei cittadini, la tutela del paesaggio e un servizio di connettività efficiente. Il Programma è frutto della collaborazione con i gestori e intende governare l’evoluzione tecnologica nel rispetto dell’ambiente e della comunità.”

L’Amministrazione ha inoltre annunciato l’intenzione di coinvolgere i cittadini anche nelle prossime fasi del percorso, attraverso momenti di informazione e partecipazione pubblica.

