Tennis Giotto, impresa storica: titolo regionale D3 femminile e promozione in D2

Il Tennis Giotto centra il terzo titolo regionale consecutivo in appena tre settimane.

Dopo i successi nelle categorie giovanili Under16 e Under18, a portare in alto i colori del circolo aretino è stata la squadra femminile di Serie D3 che ha concluso una stagione da incorniciare: imbattuta, promossa in D2 e, infine, campionessa regionale.

Il cammino trionfale è iniziato lo scorso marzo con la fase provinciale, proseguito con cinque turni a eliminazione diretta nel tabellone toscano e si è concluso con la vittoria in finale contro il Tc Poggibonsi. Decisivo è stato il doppio, dopo che i singolari si erano chiusi sull’1-1. A firmare il punto della vittoria è stata una coppia inedita e dal forte valore simbolico: mamma e figlia, Alessia Giulicchi e Viola Cipriani, scese insieme in campo per conquistare il titolo.

A comporre la formazione vincente, guidata dalla capitana Patrizia Felicini, anche Alessia Duchi e Sofia Macis: un gruppo affiatato che ha saputo unire esperienza e gioventù, tecnica e spirito di squadra.

La stagione del Tennis Giotto proseguirà ora con uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la “24ore” di sport e solidarietà, in programma venerdì 11 e sabato 12 luglio. Giunta alla dodicesima edizione, la manifestazione propone un mix coinvolgente di tornei, socialità e beneficenza. Il ricavato della raccolta fondi sarà destinato alla sezione AIL di Arezzo “Federico Luzzi”, per sostenere la ricerca scientifica contro la leucemia e l’assistenza a pazienti e famiglie.

L’evento prenderà il via venerdì alle 19:00 con il taglio del nastro e i tornei di tennis e padel promossi dal comitato giovanile Giotto Next Gen, per poi proseguire in notturna con il tradizionale torneo di burraco. Le attività riprenderanno sabato con altri incontri sportivi, che vedranno protagonisti atleti, tecnici, dirigenti e soci. La “24ore” si concluderà alle 20:00 con una cena con orchestra a bordo piscina, durante la quale verrà ufficializzata la donazione.

«La “24ore” – sottolineano i consiglieri Riccardo Boncompagni ed Ernesto Borghini – rappresenta l’anima del nostro circolo: un evento capace di coniugare sport, amicizia e impegno sociale, che ogni anno cresce in partecipazione e significato».