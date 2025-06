“Garbage Bike Tour” sulla E73: dalla bici allo schifo è un attimo

Avete presente quando uno dice: “Mi faccio un bel giro in bici nella natura”? Ecco, scordatevelo. Perché da queste parti il tour è sì “naturalistico”, ma nella variante ecozozzona: il nostro “Garbage Bike Tour” sulla statale senese-aretina E73 è roba da stomaci forti.

(Sì, lo scriviamo in inglese, che fa più figo… tanto lo schifo resta lo stesso.)

Abbiamo già documentato come i nostri boschi vengano trattati come vespasiani di terz’ordine: Poti, dove il bosco diventa cesso.

In città, poi, è tutto un ridere (per non piangere): Arezzo capitale del paradosso. Ma oggi, vogliamo parlare delle arterie principali, quelle che dovrebbero dare il “benvenuto” a chi arriva. E invece, sembrano uscite da un incubo postatomico.

🚴‍♂️ Stamani, in sella alla bici, ho percorso la E73 dall’incrocio dello Stadio fino al Torrino. Non un viottolo di campagna, ma una delle strade più battute. E sapete cosa ho trovato? Una processione di bidoni stracolmi, come se la raccolta differenziata fosse stata affidata a dei cani randagi ciechi. E accanto ai bidoni, una distesa di rifiuti nei fossi, nella vegetazione, ovunque. Dai pannolini ai materassi, dalle bottiglie ai sacchi neri. Un’orgia di inciviltà.

Di chi è la colpa? Della Sei?

Allora vi chiediamo: SEI CI SEI O NON CI SEI? O CI FAI?

Perché qua i cittadini pagano. E pure caro. Ma il servizio dov’è? È forse questo il nuovo “arredo urbano sostenibile”? E gli automobilisti che buttano ogni cosa dal finestrino? Cosa ci vuole, una catapulta per centrare il cestino invece dei rovi?

E vogliamo parlare dell’immagine per chi arriva ad Arezzo? Uno che viene per turismo, magari per vedere San Francesco o il centro storico, si trova davanti una discarica a cielo aperto. Complimenti. Altro che arte e cultura: qui la performance è rifiutarte astratta su asfalto rovente, firmata da incivili e (pare) benedetta dall’indifferenza.

Le immagini che alleghiamo parlano chiaro. Non sono fake, non sono montaggi. Sono la realtà. E se vi danno fastidio, vuol dire che avete ancora un minimo di senso civico. Diversamente, fatevi un bel respiro (sperando non vi venga il vomito) e godetevi il vostro Garbage Bike Tour. L’unico tour che fa girare non le ruote… ma le palle.