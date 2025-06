SEFO: 30 anni di crescita, innovazione e leadership nella meccanica di precisione

Fondata ad Arezzo nel 1995 come laboratorio artigianale, SEFO celebra 30 anni di attività e si conferma oggi come gruppo industriale di riferimento nella meccanica di precisione per i settori racing, off-road e bike.

Punto di forza dell’azienda è la capacità di unire qualità, innovazione e controllo totale dei processi. Da questa visione nasce CNC Racing, marchio riconosciuto a livello globale per componenti premium per moto sportive.

Nel 2022, l’ingresso di Metrika SGR ha segnato una nuova fase di crescita, portando alla nascita del SEFO Group, oggi composto da quattro brand italiani di eccellenza:

CNC Racing (Arezzo)

Lightech (Treviso)

Braking (Monza e Brianza)

Racetech (Udine)

Con un fatturato superiore a 25 milioni di euro, quattro stabilimenti in Italia e una presenza in oltre 60 Paesi, il gruppo continua a crescere, puntando su digitalizzazione, sostenibilità e valorizzazione del Made in Italy.

“Trent’anni di storia sono un traguardo importante, ma anche una responsabilità verso il futuro e chi ha contribuito al nostro percorso.” Luca Fornaini, CEO SEFO