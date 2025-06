Giuliano Sangiorgi scrive al sindaco di Arezzo: “Arezzo Wave merita il futuro che ha costruito

Un messaggio diretto, sentito, carico di significato: Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, ha lanciato un videomessaggio per sostenere Arezzo Wave, il festival che da 39 anni rappresenta un punto di riferimento per la musica emergente italiana.

“Sarebbe davvero molto bello se il Sindaco di Arezzo rispondesse alla richiesta di far partecipare tutti i vincitori regionali di Arezzo Wave alla finale. È un gesto simbolico, ma fondamentale: dare a tutti la stessa opportunità.”

– Giuliano Sangiorgi

L’appello si unisce alle voci di 20 responsabili regionali del festival e a quelle di migliaia di giovani artisti che ogni anno vedono in Arezzo Wave un’opportunità concreta di crescita, visibilità e formazione.

La nuova edizione del festival

La finale nazionale di Arezzo Wave si terrà il 3 e 4 ottobre 2025 ad Arezzo, con l’obiettivo di accogliere tutti i vincitori regionali. L’evento punta a rafforzare il legame tra il festival, la città e l’intero panorama musicale nazionale.

In quei giorni sarà anche presentato il volume “Arezzo Wave – I millennio (1987-1999)”, prima parte di un progetto editoriale che raccoglie storie, aneddoti e protagonisti delle prime edizioni. Un modo per raccontare e preservare la memoria collettiva di un’esperienza culturale unica in Italia.

“È il momento di fare un passo in avanti. L’appello di Giuliano è un gesto d’amore verso la musica e il nostro progetto. Ci auguriamo che il Sindaco e l’Amministrazione comunale possano esprimere un sostegno chiaro e concreto per accompagnare il festival in una nuova fase di sviluppo.”

– Mauro Valenti, Fondatore e Presidente della Fondazione Arezzo Wave Italia

Arezzo Wave guarda al futuro con rinnovata energia, confermandosi una casa per la musica italiana, luogo di incontro tra generazioni, stili, visioni e sogni. Un patrimonio da valorizzare, insieme.