Incidente in bicicletta nei boschi di Cavriglia: 41enne trasportato a Careggi in codice giallo

Mobilitazione dei soccorsi in località Pian dei Teri per un ciclista ferito in un'area impervia

Alle ore 10:32 è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente in bicicletta avvenuto in un’area boschiva nel comune di Cavriglia, in località Pian dei Teri. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Pegaso 1, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (SAST), e un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini con infermiere a bordo.

Un uomo di 41 anni, coinvolto nell’incidente, è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso 1 all’Ospedale di Careggi in codice 2 (giallo), indicante condizioni di media gravità.