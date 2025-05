Nasce “La Chianina UBA”: quattro giorni di cicloturismo gravel tra paesaggi e sapori della Valdichiana

La Valdichiana si prepara ad accogliere la prima edizione de La Chianina UBA – Unconventional Bike Adventure, un evento cicloturistico innovativo e fuori dagli schemi che si svolgerà da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno con base a Marciano della Chiana.

Quattro giorni pensati per appassionati di gravel, mountain bike ed e-bike, che pedaleranno tra borghi, strade bianche, paesaggi mozzafiato e sapori locali, unendo sport, turismo lento e convivialità. Promossa da La Chianina Asd in collaborazione con la community GravelAlò, la manifestazione propone un format non competitivo basato sulla libertà di esplorare, con tracce GPS autoguidate, punti ristoro e momenti di aggregazione.

L’evento prenderà il via nel pomeriggio di venerdì 30 maggio con l’accoglienza dei partecipanti, la consegna dei kit e una serata inaugurale tra stand gastronomici e musica dal vivo.

Le tappe ciclistiche sono previste per:

Sabato 31 maggio : itinerario nella Valdichiana sud-ovest , toccando Civitella, Gargonza, Monte San Savino e Foiano della Chiana.

Domenica 1 giugno : si pedala nella parte nord-ovest tra Pozzo della Chiana, Cortona, Montecchio e Castiglion Fiorentino.

Lunedì 2 giugno (Festa della Repubblica): escursione libera, in solitaria, per concludere l’esperienza in autonomia.

Ogni giornata prevede due opzioni di percorso:

la “Inguastita” , più impegnativa (circa 100 km e 1.400 m di dislivello),

la “Brinzellona”, più scorrevole (circa 70 km e 1.000 m di dislivello).

La sera, dalle 19.00, Marciano della Chiana si trasformerà in un punto di ritrovo aperto anche al pubblico, con piatti tipici come pici all’aglione, carne chianina e cinghiale, serviti negli stand gastronomici in piazza.

«Sarà una vera festa del ciclismo contemporaneo – spiega Luca Malentacchi di GravelAlò – per valorizzare la Valdichiana come destinazione di cicloturismo esperienziale, tra socialità, cultura e territorio. Un’avventura a pedali che vuole andare oltre la performance sportiva, per vivere il territorio in modo autentico e coinvolgente».

L’iniziativa anticipa di una settimana La Chianina Ciclostorica, rafforzando il ruolo di Marciano della Chiana come punto di riferimento per il ciclismo toscano.