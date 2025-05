Karate, bronzo tricolore per Giulia Marinelli: l’atleta dell’AKA Arezzo conquista anche la cintura nera

Prestigioso podio per Giulia Marinelli dell’AKA – Accademia Karate Arezzo, che ha conquistato la medaglia di bronzo al Campionato Italiano Cadetti 2025 nella specialità Kumite, categoria +68 kg. La giovane atleta aretina, classe 2011, ha gareggiato al Centro Olimpico di Ostia, distinguendosi per tecnica e determinazione in un confronto tra le migliori karateka della sua età a livello nazionale.

Il percorso che l’ha portata sul terzo gradino del podio è stato il frutto di un’attenta preparazione, iniziata con la vittoria del titolo toscano, trampolino di lancio verso la rassegna tricolore. Il bronzo conquistato ha anche un valore simbolico e tecnico: Marinelli ha infatti ottenuto la cintura nera I dan ed è stata inserita ufficialmente tra gli Atleti di Interesse Nazionale dalla Commissione Giovanile della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali).

All’evento ha preso parte anche una nutrita delegazione dell’AKA Arezzo, con Samuele Nicchi (-78 kg), Giorgia Biondini (-61 kg), Francesca Felicetti e Bianca Maria Farini (-54 kg), tutti qualificati attraverso le fasi regionali. Nonostante qualche ostacolo legato all’emozione del debutto in un contesto di così alto livello, la loro partecipazione rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita sportiva e tecnica.

Il team aretino è stato seguito dai Maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini, con il supporto a distanza di Andrea De Coro, che ha seguito i combattimenti in diretta per fornire indicazioni strategiche in tempo reale. La trasferta è stata resa possibile anche grazie al sostegno dei partner ArezzoRecupera, DLP Termoidraulica, Clean Tech Studio e Panificio Fratelli Pierozzi, realtà locali da sempre vicine allo sport giovanile.

«Il bronzo di Giulia Marinelli è un risultato di grande spessore – ha dichiarato il Maestro Bertocci – che premia l’impegno, la costanza e la voglia di emergere di questa atleta. Tutto il gruppo ha dimostrato serietà e dedizione, valori che costituiscono la base per costruire nuovi successi in futuro.»