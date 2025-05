Poppi, rottura di una condotta del gas: SR 70 chiusa al traffico. Sul posto Vigili del Fuoco e tecnici Centria

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Bibbiena stanno intervenendo da ieri sera lungo la Strada Regionale 70, al chilometro 35 nel comune di Poppi, a causa della rottura di una condotta di gas metano a media pressione. L’incidente è avvenuto durante lavori di scavo per la posa della fibra ottica.

Attualmente sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e ripristino da parte dei tecnici della ditta Centria Gas. La SR 70 rimane chiusa al traffico e lo sarà con ogni probabilità per l’intera giornata, fino al termine dei lavori.

I Vigili del Fuoco presidiano l’area per garantire lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza.