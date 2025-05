Attivato ad Arezzo il Servizio Regionale per le Emergenze Sociali (SEUS)

Questa mattina, nel Comune di Arezzo, è stato presentato l’avvio sperimentale del SEUS, il Servizio Regionale per le Emergenze e Urgenze Sociali, attivo 24 ore su 24 tutto l’anno nella Zona Distretto Aretina. Il servizio, in collaborazione con i servizi sociali territoriali, interviene in situazioni di grave rischio per la salute psico-fisica e sociale di persone senza reti di supporto. Al centro del SEUS c’è la Centrale Operativa Emergenza Sociale (COES), che coordina le Unità Territoriali di Emergenza (UTES) impegnate negli interventi sul territorio. Dopo una formazione dedicata agli assistenti sociali, è stato attivato un numero verde per garantire un accesso immediato e costante alle emergenze sociali. Il vicesindaco Lucia Tanti ha sottolineato l’importanza del servizio per offrire risposte tempestive e qualificate ai bisogni più urgenti della comunità.