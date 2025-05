Officine Social Movie: il cinema sociale torna al Cinema Eden con ospiti e grandi temi

Quattro giorni di cinema, diritti e impegno civile. Dal 3 al 6 giugno 2025 torna al Cinema Eden di Arezzo Officine Social Movie, festival e concorso cinematografico giunto alla sua sesta edizione, dedicato alla promozione della solidarietà, dell’inclusione e della diversità culturale attraverso il cortometraggio.

Organizzato da Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura, con la partecipazione attiva degli studenti del Liceo Artistico “Piero della Francesca”, il festival propone un ricco programma di proiezioni, incontri, anteprime e premi, con ingresso gratuito.

Tra gli ospiti attesi: Neri Marcorè, che inaugurerà la rassegna con il film Zamora; Michele Rovini (Oltre tutto), Ettore Mengozzi (Sindrome Italia), Carmine Agnone (vincitore del David di Donatello 2025 per gli effetti visivi), la produttrice Ottavia Virzì, i registi Riccardo Cremona e Matteo Keffer, e l’attrice Beatrice Pepe. A chiudere il festival, il film La vita da grandi con Matilda De Angelis e Yuri Tuci.

Tema centrale di questa edizione è la salute, intesa come benessere fisico, mentale e sociale. L’iniziativa gode del sostegno di numerosi enti, tra cui Fondazione CR Firenze, Comune di Arezzo, Unicoop Firenze e Cesvot, con il coinvolgimento di associazioni come Autismo Arezzo.

«Ogni anno trasformiamo lo schermo del Cinema Eden in un megafono per storie che spesso non trovano spazio altrove» ha dichiarato il direttore artistico Luca Roccia Baldini. «Un cinema che parla al cuore della comunità».

In programma anche eventi speciali come “I mestieri del cinema”, momenti di formazione per i giovani e premi dedicati a regia, interpretazione, colonna sonora, linguaggio giovanile e tematiche sociali.

Tutte le informazioni, il programma completo e le modalità per partecipare alla giuria popolare online sono disponibili sul sito ufficiale: www.officinesocialmovie.com.