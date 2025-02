Subbiano, il 1° marzo arriva “La Partita Applaudita”: un evento all’insegna del fair play e del rispetto

Solo applausi dagli spalti per promuovere i valori dello sport



Sabato 1° marzo, lo stadio comunale di Subbiano ospiterà un evento speciale: la “Partita Applaudita”, che vedrà protagonisti i Giovanissimi B del Marino Mercato Subbiano e la Colligiana nel girone di merito. Un match senza fischi, insulti o offese, ma con un tifo fatto esclusivamente di applausi, per diffondere un messaggio chiaro: dire no alla violenza, fisica e verbale, nello sport.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Calcio Fair Play Toscana, dal Comitato Regionale Toscana L.N.D., dal Settore Giovanile e Scolastico Toscana della F.I.G.C. e da Anci Toscana, ha coinvolto numerosi Comuni, tra cui Subbiano.

L’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Ilaria Mattesini, e la società sportiva Marino Mercato Subbiano, guidata dal presidente Paolo Bertini, hanno aderito con entusiasmo all’evento, sottolineando l’importanza di educare a un tifo corretto e positivo.

Ilaria Mattesini, sindaco di Subbiano, ha dichiarato:

“Abbiamo accolto con piacere questa iniziativa, in accordo con la società calcistica di Subbiano, per promuovere il rispetto nello sport. Crediamo che valorizzare il comportamento positivo di giocatori, allenatori, arbitri e spettatori sia fondamentale per i nostri giovani. Partecipare a questo evento significa anche dare visibilità alle squadre locali e al loro valore, non solo sportivo ma anche sociale.”

Paolo Bertini, presidente del Marino Mercato Subbiano, ha aggiunto:

“Siamo onorati di ospitare una delle partite selezionate per questo progetto. L’evento inizierà con un cerimoniale ufficiale alla presenza del CONI e delle istituzioni coinvolte. Al termine della gara, ci sarà una sorpresa: il ‘terzo tempo’, un momento di condivisione in cui i ragazzi faranno merenda insieme. Per noi è ormai una tradizione, un’occasione per rafforzare i valori di amicizia e rispetto.”

La partita inizierà alle 15:30, con il cerimoniale pre-gara previsto per le 15:15. Il pubblico, composto da genitori, parenti e amici, potrà sostenere i giovani atleti esclusivamente con applausi, contribuendo a creare un clima di sana competizione e rispetto reciproco.

Valerio Peruzzi, assessore allo sport del Comune di Colle Val d’Elsa, ha evidenziato l’importanza di iniziative come questa:

“Sempre più spesso assistiamo a episodi negativi sugli spalti. Il rispetto deve essere un valore imprescindibile nello sport, soprattutto per i giovani atleti. Per questo, come amministrazione, abbiamo subito sostenuto il progetto e diffuso il vademecum della FIGC tra le nostre associazioni sportive.”

Laura Moneti, assessore allo sport del Comune di Subbiano, ha ribadito:

“Ogni partita dovrebbe essere una ‘Partita Applaudita’. Un tifo positivo aiuta a creare un ambiente sereno, stimola i giocatori a dare il meglio e trasmette un messaggio educativo ai più giovani. Come amministrazione vogliamo che il calcio sia veicolo di valori come fair play, inclusione e rispetto reciproco.”

L’iniziativa di Subbiano si inserisce in un progetto più ampio per promuovere una cultura sportiva sana e responsabile. Il messaggio è chiaro: alle partite si va solo per… applaudire!

📍 Appuntamento sabato 1° marzo, ore 15:30, Stadio Comunale di Subbiano.