Arezzo ottiene 75.000 euro per il progetto “PAZ! Partecipazione in Piazza Zucchi”

Tanti: “Un importante riconoscimento alla visione di città. Sociale e sicurezza urbana al centro dell’azione amministrativa”

Il Comune di Arezzo si è aggiudicato un finanziamento di 75.000 euro grazie alla vittoria del bando FSE sulla sicurezza urbana promosso dalla Regione Toscana. Il contributo sarà destinato al progetto “PAZ! Partecipazione in Piazza Zucchi”, un’iniziativa di rigenerazione urbana e inclusione sociale nel quartiere di Saione.

L’obiettivo principale è migliorare la qualità della vita e la sicurezza percepita in Piazza Zucchi, un’area centrale caratterizzata da una forte multiculturalità e dalla presenza di diverse realtà associative. Negli ultimi anni, la piazza ha vissuto un aumento del degrado e una riduzione dell’uso da parte di residenti e commercianti.

Attraverso un approccio partecipativo, PAZ! punta a rendere la piazza più accogliente e vissuta, coinvolgendo attivamente cittadini, giovani, associazioni e commercianti. Il progetto, della durata di sei mesi, si articola in quattro obiettivi principali:

Presidio sociale con attività di ascolto, laboratori partecipativi e un calendario di eventi culturali e sociali. Riqualificazione dello spazio pubblico con interventi temporanei come installazioni di arredi urbani e strutture per eventi. Protagonismo giovanile, formando un gruppo di giovani promotori di iniziative culturali e sociali nel quartiere. Rafforzamento della rete associativa, favorendo il coordinamento tra le realtà già attive sul territorio.

“Questo finanziamento è un segnale importante per la città di Arezzo e per il quartiere di Saione”, ha dichiarato la vicesindaca Lucia Tanti. “Con PAZ! vogliamo restituire centralità a Piazza Zucchi, trasformandola in un luogo di incontro e partecipazione, contrastando il degrado con la forza della comunità e della cultura. Ringrazio gli uffici per il prezioso lavoro svolto, in particolare la dottoressa Paola Garavelli”.

Il Comune di Arezzo collaborerà con residenti, associazioni e realtà locali per costruire un progetto condiviso, capace di lasciare un impatto positivo e duraturo sul quartiere