Il Comitato “Emergenza Lupo Arezzo” denuncia il consigliere Vittorio Giorgetti

Da quanto riportato da La Nazione il Comitato “Emergenza Lupo – Arezzo” ha annunciato di aver presentato una querela nei confronti del Consigliere Comunale Vittorio Giorgetti a seguito delle dichiarazioni rilasciate nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 20 febbraio scorso. L’episodio, avvenuto in diretta streaming e alla presenza di cittadini, tra cui una comitiva di bambini intenti a comprendere il funzionamento delle istituzioni, è stato definito dal Comitato come “un’offesa alla partecipazione civica e ai principi fondamentali della democrazia”.

Le dichiarazioni di Giorgetti, ritenute offensive nei confronti del Comitato, saranno oggetto di azioni legali sia in sede penale che civile. “Abbiamo conferito mandato al nostro legale affinché proceda con la querela”, afferma il Comitato in una nota ufficiale.

Oltre alle dichiarazioni del Consigliere, il Comitato ha espresso forte preoccupazione per le parole dell’Assessore Giovanna Carlettini, la quale ha contestato l’uso del termine “emergenza” in riferimento alla presenza dei lupi nel territorio. “Sminuire o minimizzare un problema che incide sulla sicurezza della comunità è un atto irresponsabile. La partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica è un diritto sancito dall’articolo 21 della Costituzione Italiana e nessuno può delegittimarlo”, sottolinea il Comitato.

Secondo il Comitato, la questione della presenza dei lupi nel territorio non può essere ignorata. “L’Assessore Carlettini sostiene che non vi siano stati attacchi a persone nel comune di Arezzo, ma gli eventi registrati a livello nazionale dimostrano il contrario. Il caso di Vasto del 2023, dove una bambina è stata aggredita da un lupo, e l’incidente di Roma del 2024 sono esempi concreti di un fenomeno da non sottovalutare”, si legge nel comunicato.

Il Comitato ribadisce inoltre che il proprio intento non è mai stato quello di promuovere la caccia al lupo, bensì di sollecitare le istituzioni a un’efficace gestione della popolazione di questi animali. “Le problematiche legate alla sovrappopolazione dei lupi derivano da decisioni istituzionali e da una disinformazione diffusa. Il Comune di Arezzo ha il dovere di sollecitare la Regione affinché vengano adottate misure concrete per garantire la sicurezza di persone e animali”, afferma il Comitato.

Infine, viene sottolineato come il tema della gestione dei lupi sia oggetto di discussione anche a livello europeo, con la revisione dello status di protezione della specie da parte dell’IUCN, che l’ha recentemente inserita nella categoria di “rischio minimo”. “Non siamo noi a parlare tanto per parlare. Il Prefetto di Arezzo ci ha convocati a un tavolo permanente, siamo stati ricevuti dal Ministero dell’Agricoltura, da parlamentari ed europarlamentari e abbiamo organizzato convegni con ampia partecipazione. È nostro dovere continuare a sollecitare soluzioni concrete”, conclude il Comitato.