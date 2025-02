Cisl Arezzo: confermati Esposito, Attoniti e Marino alla guida di Fisascat, Fit e Filca

Settimana di congressi per la Cisl aretina, che ha rinnovato le cariche delle federazioni di categoria. Confermati alla guida dei rispettivi settori Maria Rosaria Esposito per Fisascat, Luca Attoniti per Fit e Serafino Marino per Filca.

Le assemblee hanno rappresentato un momento di confronto su temi chiave per il futuro del sindacato, tra cui sicurezza, inclusione e crescita del numero di iscritti.

Fisascat: Esposito confermata Segretaria Generale

Il congresso della Fisascat Cisl Arezzo si è concentrato su inclusione, sostenibilità e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al termine dei lavori, Maria Rosaria Esposito è stata confermata Segretaria Generale, affiancata nella Segreteria da Federica Ricci e Carmine Stellato.

All’assemblea hanno partecipato rappresentanti di spicco del sindacato, tra cui Alessandro Gualtieri (Segretario Generale Fisascat Toscana), Silvia Russo (Segretaria Generale Cisl Toscana) e Mauro Cerofolini (Segretario Generale Cisl Arezzo). La dirigente nazionale Stefania Chicca ha sottolineato il ruolo del sindacato nella tutela dei lavoratori.

Nella sua relazione programmatica, Esposito ha evidenziato i tre pilastri su cui si baserà l’azione del sindacato nei prossimi quattro anni: inclusione, sostenibilità e sicurezza sul lavoro. Tra le iniziative recenti, gli sportelli di ascolto e i percorsi formativi per favorire l’inserimento lavorativo di immigrati e persone con disabilità. Per il futuro, si punterà sulla conciliazione vita-lavoro, nuove forme di welfare aziendale e investimenti nella formazione dei rappresentanti per la sicurezza.

Durante il congresso è stato anche presentato un progetto di collaborazione tra Fisascat Cisl Siena e Arezzo per rafforzare la tutela dei lavoratori della Valdichiana, attraverso un coordinamento interregionale volto a migliorare le azioni sindacali sul territorio.

Fit Cisl: Attoniti ancora alla guida della Segreteria

Luca Attoniti è stato riconfermato alla guida della Fit Cisl Arezzo. L’assemblea, svoltasi nella Sala Pastore della sede centrale Cisl, ha visto la partecipazione di numerosi esponenti sindacali a livello provinciale e regionale.

“Attoniti ha espresso soddisfazione per la rielezione, affermando che il nuovo mandato sarà focalizzato sulla contrattazione e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Accanto a lui, nella nuova Segreteria, ci saranno Giuseppe Sorrentino (Ferrovie dello Stato) e Roberto Carbone (igiene ambientale, Sei Toscana), figure strategiche per affrontare le sfide del settore.

Nei prossimi mesi, Fit Cisl concentrerà le sue azioni sulla contrattazione del lavoro e sul rafforzamento della presenza territoriale. La crescita del numero di iscritti, soprattutto nei settori della logistica e del trasporto merci, è la conferma del valore del lavoro svolto fino ad oggi.

Filca Cisl: Marino confermato Responsabile territoriale

Serafino Marino è stato rieletto Responsabile territoriale della Filca Cisl Toscana Siena-Arezzo. Ad affiancarlo, Antonio D’Angelo nel ruolo di operatore politico.

Nel suo intervento, Marino ha sottolineato le sfide che attendono il sindacato nei prossimi quattro anni, tra cui l’attesa di una normativa sulla rappresentanza dei lavoratori. Grande attenzione sarà riservata al coinvolgimento delle nuove generazioni nel sindacato, attraverso iniziative mirate a favorire la partecipazione dei giovani e dei lavoratori stranieri.

L’obiettivo della Filca Cisl è rafforzare la contrattazione collettiva nel settore edile, con particolare attenzione all’aumento dei salari e al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri.